USR PLUS merge mai departe cu moțiunea împotriva lui Cîțu: anunțul lui Barna

Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea actualei majorități sunt astăzi semnături pe moțiunea de cenzură pe care am anunțat-o aseară după demiterea abuzivă și lipsită de temei a ministrului Stelian Ion, anunță Dan Barna.

Barna îi invită alături de USR PLUS pe ”toți parlamentarii responsabili și interesați ca această criză politică declanșată de un prim-ministru iresponsabil să dureze cât mai puțin”.

”Cerem celorlalte forțe politice să nu intre în tergiversări și jocuri politicianiste, să depunem și să votăm urgent moțiunea. E momentul să vedem dacă discursul se transpune în fapte. Florin Cîțu trebuie să plece. Este o moțiune necesară și poate fi evitată doar dacă Florin Cîțu își dă demisia de onoare sau coalția îi retrage sprijinul politic”, precizează Darn Barna.

USR PLUS anunța că îşi retrage sprijinul politic pentru premierul Florin Cîţu, căruia îi reproşează că "a aruncat ţara în criză" politică.

"USR PLUS nu a girat şi nu va gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare. Cerem Coaliţiei să ia act de lipsa unei majorităţi care să susţină Cabinetul Cîţu şi solicităm declanşarea de urgenţă a negocierilor în Coaliţie pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern. În situaţia în care discuţiile din Coaliţie vor eşua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susţine o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Cîţu", se arată într-un comunicat al USR PLUS.

Potrivit sursei citate, Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru viitorul guvern în vederea continuării reformei din justiţie.

"Ministrul Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru viitorul guvern şi are tot sprijinul nostru pentru continuarea reformei din justiţie, inclusiv desfiinţarea SIIJ şi numirile procurorilor-şefi, procese întrerupte de iresponsabilitatea premierului Cîţu", precizează USR PLUS.

Biroul Naţional a decis convocarea Comitetului Politic în data de 11 septembrie.

