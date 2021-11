Ludovic Orban a demisionat oficial din PNL împreună cu 16 parlamentari

Fostul preşedinte al PNL Ludovic Orban a demisionat din partid, fiind urmat de 16 senatori şi deputaţi care recent au părăsit grupurile parlamentare ale PNL, a declarat deputatul Violeta Alexandru.

Printre demisionari se află Ionel Dancă şi Adrian Oros. Acesta din urmă a acuzat că actuala echipă „a călcat în picioare" atât tradiţia, cât şi istoria PNL, transformându-l într-un partid „nefrecventabil", scrie Agerpres.

Pe 26 octombrie, Ludovic Orban a plecat din grupul PNL de la Cameră, devenind deputat neafiliat. Fostul lider al liberalilor Ludovic Orban a anunţat că a demisionat din partid pentru că a rămas loial oamenilor care şi-a pus speranţele în PNL, în care spune că acum şi-au făcut loc 'minciuna', 'prostia', 'trădarea', 'laşitatea'.

"Motivul esenţial pentru care astăzi am decis să-mi dau demisia din PNL este acela că eu sunt loial oamenilor care şi-au pus speranţele în noi. (...) Colegii din PNL au trădat grav, au comis cea mai gravă încălcare a regulilor într-o democraţie. (...) Astăzi, pentru mine, este o zi crucială, o zi în care pur şi simplu am fost obligat să părăsesc partidul în care mi-am petrecut toată viaţa matură. Este o decizie pe care o iau cu mare greutate, pentru că în PNL am cei mai mulţi prieteni, oameni alături de care am luptat, de care am suferit, de care m-am bătut să susţin ideile liberale, să oprim "ciuma roşie" să conducă România şi să oferim României şansa la o dezvoltare reală", a declarat Orban la sediul PNL.

El a adăugat că a luat această decizie pentru că societatea, relaţiile interumane nu pot să se bazeze decât pe valori, pe principii morale, care permit oamenilor să se asocieze, să comunice, să se respecte unul pe celălalt şi, mai ales, să respecte ceea ce promit.

"Aproape toate lucrurile în care cred nu se mai regăsesc astăzi în conducerea PNL, şi-au făcut loc toate lucrurile pe care le-am detestat - minciuna, prostia, laşitatea, slugărnicia, lenea, lipsa de asumare politică", a afirmat Orban.

Sursa foto: Agerpres Foto

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: