Desi produsul intern brut (PIB) a crescut cu 5,8%, sectorul constructiilor a inregistrat o pierdere de 5,7% in primele sapte luni ale anului 2017, potrivit unei analize a companiei Euler Hermes. Slaba performanta este cauzata de finantarea redusa a lucrarilor de de infrastructura, a carei pondere in sectorul constructiilor a fost mai mare de 61% in 2015, fata de 57% in 2016 si 2017. Mai mult, ponderea ar putea ajunge chiar la 50% in 2018.

"La nivel macroeconomic traversam un trend crescator, iar companiile in general raporteaza afaceri in crestere. Totusi, cheltuielie deficitare in infrastructura incep sa afecteze negativ anumite sectoare. De asemenea, privind dincolo de cererea de consum robusta, observam o tendinta de crestere a inflatiei, punand presiune asupra marjelor de profit, afectand capitalul circulant si lichiditatile. Toate acestea pot da semnalul unei cresteri in intarzierile la plata in lunile care urmeaza...