Dezvoltatorul imobiliar Gabriel Focșeneanu construiește un ansamblu de vile, denumit Hambar44 Redesigned Living, în Mogoșoaia, primul proiect imobiliar din România în care îți poți achiziționa o casă cu cryptomonede.

Casele tip hambar vor putea fi controlate prin telefon, au zero emisii de carbon și pompe de căldură geotermice individuale.

” Achiziția de locuințe cu cryptomonede este o premieră pe piața românească și vine ca o evoluție firească având în vedere numărul din ce în ce mai mare al românilor care dețin monede virtuale. Acest proiect, precum si toate facilitățile de care dispune, face parte din strategia noastră de a oferi clienților români cele mai inovatoare instrumente adaptate nevoilor lor”, a declarat, într-un comunicat de remis redacției, Gabriel Focșeneanu.

Dezvoltatorul va facilita achiziționare caselor cu Bitcoin, cea mai utilizată monedă virtuală descentralizată din lume și, pentru o transparența cât mai mare, a semnat un contract cu primul procesator complet de plăți din România.

HAMBAR va include 12 case și, prin facilitățile pe care le va oferi, este gândit să fie o comunitate. Astfel, în premieră pe piața rezidențială, dezvoltatorul va construi un community hub, care pune la dispoziția locatarilor un spațiu pentru work from home. Pe lângă acestă funcțiune, spațiul poate fi utilizat ca loc de joacă pentru copii și de asemenea, pentru organizarea de diverse evenimente.

” Într-o piață rezidențială în care nevoile cumpărătorului sunt în continuă schimbare, iar cerințele din ce în ce mai complexe, este important să fii în pas cu noile trenduri. Astfel, am identificat un nou tip de cumpărător de locuințe și, în consecință am creat un produs care să i se adreseze. Este un pariu, având în vedere că suntem pionieri pe acest segment de cerere, însă sunt convins că este o monedă câștigătoare”, a mai spus Gabriel Focșeneanu.

Lansarea proiectului vine în contextul în care conceptul de ”barnhouse” (case tip hambar) este la mare căutare și câștigă teren prin structura simplă, eficientă și care oferă o soluție de locuire în comunitate, aproape de natură.

Construcția respectă standardul obligatoriu la nivel european, cel nZEB (Nearly Zero Energy building). În plus, având izolația foarte bine făcută, pierderile de căldură sunt asemănătoare cu cele de la o „casă pasivă”.

Cele 12 case din HAMBAR au la bază principiile scandinave și un design nordic. Cu suprafețe medii de circa 150 metri pătrați, casele au o compartimentare eficientă și compactă, iar prețurile de vânzare sunt de 180.000 de euro+TVA.

