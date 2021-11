Nicușor Dan: PUZ Sector 5 a fost anulat de Tribunalul București

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat anularea în primă instanță a PUZ Sector 5, edilul catalogând această decizie ca o confirmare a faptului că „urbanismul din București a fost o golănie”.

„PUZ Sector 5 a fost anulat de Tribunalul București în prima instanță, într-un litigiu inițiat de doi membri USR București. Este o confirmare a ceea ce spun de ani de zile, urbanismul din București a fost o golănie, iar PUZ-urile de sector ale fostei administrații, apogeul.

Consecințele acestei dezvoltări haotice și ilegale sunt dispariția spațiilor verzi, aglomerarea traficului, pierderea potențialului turistic al orașului, insecuritatea juridică și investițională - cumperi o casă și nu ești sigur că nu te trezești cu un bloc pe parcela vecină - distorsionarea pieței de profesioniști. Este preferat arhitectul care obține un etaj în plus și multe altele”, a scris primarul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului, în acest moment, PUZ Sector 6 este anulat definitiv, PUZ Sector 3 și PUZ Sector 5 sunt anulate în prima instanță, iar PUZ Sector 2 și PUZ Sector 4 sunt contestate în instanță, în timp ce administrația precedentă nu a mai apucat să emită PUZ Sector 1.

„Prin suspendarea PUZ-urilor de sector am pus capăt acestui fenomen. Prin noua Comisie Tehnică de Urbanism punem bazele dezvoltării urbane corecte a Capitalei. Bucureștiul are nevoie de dezvoltare, are nevoie de dezvoltatori privați, dar dezvoltarea trebuie să se facă pe baze profesionale corecte, în interes public.

În paralel, am solicitat Inspectoratului de Stat în Construcții verificarea legalității și Prefectului atacarea în instanță a PUZ-urilor de sector. O cercetare penală este, de asemenea, în curs la DNA, în urma unei sesizări pe care am făcut-o în 2018”, a mai scris Nicușor Dan.

Primarul a prezentat și o analiză a legalității făcută de autorități și o analiză a oportunității făcută de o echipă de urbaniști care a lucrat cu Primăria.

Analiza o puteți găsi AICI.

Citeste si: Executarea contractului pentru noul PUG, supusă unei verificări de...

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: