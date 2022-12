One United Properties a cumpărat trei clădiri istorice în centrul Capitalei cu 3,7 milioane de euro

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a achiziționat trei clădiri istorice din centrul Bucureștiului, în vederea restaurării acestora și transformării într-o nouă dezvoltare a companiei - One Downtown.

Potrivit unui comunicat remis redacțoiei, cele trei clădiri sunt situate pe strada Academiei nr. 19, 21 și 23, lângă Teatrul Odeon și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.

Valoarea tranzacției se ridică la 3,73 milioane de euro, iar valoarea brută de dezvoltare este estimată la 35 de milioane de euro.

Suprafața totală a terenului este de aproximativ 1.300 mp, iar suprafața totală construita este de 7.100 mp. Dezvoltatorul intenționează să renoveze complet cele trei clădiri istorice, ca parte a strategiei sale de sustenabilitate de a investi în regenerarea urbană a monumentelor istorice abandonate și repunerea acestora în circuitul public.

(Sursa foto: One United Properties)

„Centrul Bucureștiului are un număr semnificativ de clădiri istorice abandonate, unele aflate într-o stare avansată de degradare, care necesită investiții pentru reincluderea lor în circuitul imobiliar. Prin această tranzacție ne propunem, într-o primă fază, să renovăm complet cele trei clădiri abandonate și, ulterior, vom decide care este cea mai potrivită utilizare pentru acestea, fie rezidențială, fie hotelieră sau chiar ambele.

Achiziția se înscrie în linia eforturilor noastre de a ne implica în regenerarea centrului Bucureștiului, demers inițiat anul trecut prin cumpărarea cunoscutului imobil Casa Braikoff, care după restaurare va deveni One Athénée, o nouă dezvoltare de referință a companiei noastre. Vom continua aceste eforturi și în 2023, deoarece suntem convinși că regenerarea urbană este unul dintre pilonii strategiei noastre, de a dezvolta orașele în mod responsabil”, a declarat Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.

Anul 2021 a marcat o nouă etapă în istoria One United Properties, deoarece compania a investit pentru prima dată în restaurarea unor monumente istorice, în urma achiziției Casei Braikoff. Clădirea istorică este în curs de renovare completă și va fi cunoscută sub numele de One Athénée.

În plus, în martie 2022, One United Properties a achiziționat fosta fabrică Ford, situată în cadrul One Floreasca City, care va fi restaurată și transformată într-un spațiu de retail, One Gallery. Între 2023 și 2024, One United Properties estimează investiții de minimum 70 de milioane de euro în regenerarea urbană a unor monumente istorice abandonate din București, cu scopul de a proteja și regenera patrimoniul cultural al capitalei României.

Sursa foto: One United Properties

