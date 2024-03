One United Properties vrea să deschidă trei hoteluri în următorii șase ani

One United Properties a semnat parteneriatul cu Ennismore pentru deschiderea unui hotel Mondrian în centrul Capitalei, în apropiere de Ateneul Român, iar dezvoltatorul român a anunțat că va deschide încă două hoteluri în următorii șase ani.

Deschiderea noului hotel de 5 stele, pentru care dezvoltatorul anunțase înțelegerea cu Ennismore încă din toamna anului trecut, este programată pentru 2026.

„Suntem în ultimele etape de autorizare. După ce terminăm cu aceste proceduri, lucrările nu ar trebui să dureze mai mult de un an și jumătate. Așa că, la mijlocul anului 2026 sau spre finalul acestuia, ar trebui să deschidem noul hotel”, a declarat, în cadrul evenimentului de semnare a acordului, Andrei Diaconescu, co-CEO și cofondator al One United Properties.

Potrivit lui Victor Căpitanu, co-CEO și cofondator al One United Properties, hotelul va avea în jur de 100 de camere și apartamente, iar la finalul proiectului, valoarea acestuia estimată va fi de 50 de milioane de euro.

Hotelul Mondrian București va fi amplasat pe strada Georges Clemenceau nr. 8-10, în apropierea Ateneului Român. În decembrie 2022, compania a anunțat achiziționarea unui imobil neterminat în centrul Bucureștiului, cu scopul de a reautoriza și finaliza construcția, transformându-l într-un hotel de lux.

Pe aceeași stradă, Georges Clemenceau, compania restaurează în prezent o clădire istorică, Braikoff House, care va fi cunoscută drept One Athénée și va avea un impact pozitiv asupra întregii zone din apropierea Ateneului Român.

Totodată, Victor Căpitanu a declarat că are în plan deschiderea a trei hoteluri în următorii șase ani.

„Despre următorul hotel o să anunțăm noi detalii în curând. Este vorba despre cel pe care-l vom deschide clădirea de pe strada Academiei, lângă facultatea de Arhitectură. Suntem foarte avansați în ceea ce privește studiile de fezabilitate pentru hotel, iar dacă cifrele vor fi așa cum le dorim noi, o să deschidem și acolo un hotel. Vom lucra și acolo tot cu Ennismore”, a explicat, pentru wall-street.ro, Victor Căpitanu.

A treia locația încă este analizată de către dezvoltatorul imobiliar autohton.

Primul Hotelul Mondrian a fost deschis pentru prima dată în 1985 în Los Angeles sub numele de Le Mondrian de către grupul L'Ermitage Hotel, fiind ulterior achiziționat de Ian Schrager și Morgans Hotel Group, în 1996, și redenumit Mondrian Hotel Los Angeles. Din 2021, brandul Mondrian, inclusiv flagship-ul din Los Angeles, este gestionat de Ennismore, în urma unui joint venture cu Accor, care este acționarul majoritar.

Mondrian este prezent în Los Angeles, New York, South Miami Beach, Doha, Cannes, Londra, Bordeaux, Singapore, Mexico City, Ibiza și Seoul, urmând să deschidă curând noi locații în Gold Coast, Australia, și Hong Kong.

În 2022, One United Properties și-a extins eforturile în restaurarea monumentelor, cu achiziția One Downtown (inclusiv fostul Hotel Muntenia) și fosta fabrică Ford, situată în cadrul One Floreasca City, care este în prezent în curs de restaurare și va fi transformată într-un spațiu comercial, numit One Gallery, poziționându-se ca una dintre cele mai mari investiții individuale în restaurarea unei clădiri protejate din România.

În total, valoarea brută a investiției alocate portofoliului de clădiri restaurate al companiei este estimată la 189 de milioane de euro.

Sursa foto: Wall-Street.ro

