Va fi deschis un nou hotel de lux în centrul Bucureștiului, în apropiere de Ateneu

Dezvoltatorul imobiliar român One United Properties a semnat o înțelegere cu Ennismore în vederea deschiderii unui hotel Mondrian în centrul Bucureștiului, în apropiere de Ateneul Român.

Primul Hotelul Mondrian a fost deschis pentru prima dată în 1985 în Los Angeles sub numele de Le Mondrian de către grupul L'Ermitage Hotel, fiind ulterior achiziționat de Ian Schrager și Morgans Hotel Group, în 1996, și redenumit Mondrian Hotel Los Angeles. Din 2021, brandul Mondrian, inclusiv flagship-ul din Los Angeles, este gestionat de Ennismore, în urma unui joint venture cu Accor, care este acționarul majoritar.

Mondrian este prezent în Los Angeles, New York, South Miami Beach, Doha, Cannes, Londra, Bordeaux, Singapore, Mexico City, Ibiza și Seoul, urmând să deschidă curând noi locații în Gold Coast, Australia, și Hong Kong.

Mondrian București va fi amplasat pe strada Georges Clemenceau nr. 8-10, în apropierea Ateneului Român. În decembrie 2022, compania a anunțat achiziționarea unui imobil neterminat în centrul Bucureștiului, cu scopul de a reautoriza și finaliza construcția, transformându-l într-un hotel de lux.

„Negocierile purtate în exclusivitate de One United Properties cu Ennismore, compania de ospitalitate și lifestyle cu cea mai rapidă creștere din lume, vizează deschiderea Mondrian București, un hotel elegant, modern și luxos, cu design șic și cu o atmosferă vibrantă, propice socializării. Acesta va fi un pas semnificativ în redefinirea luxului și a peisajului hotelier din București și marchează debutul companiei noastre pe piața ospitalității”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Victor Căpitanu, Co-CEO One United Properties.

Proiectul face parte din eforturile One United Properties de a contribui nu doar la regenerarea urbană, ci și la transformarea Bucureștiului într-o destinație atractivă atât pentru turiști cât și pentru localnici.

Pe aceeași stradă, Georges Clemenceau, compania restaurează în prezent o clădire istorică, Braikoff House, care va fi cunoscută drept One Athénée și va avea un impact pozitiv asupra întregii zone din apropierea Ateneului Român.

În 2022, One United Properties și-a extins eforturile în restaurarea monumentelor, cu achiziția One Downtown (inclusiv fostul Hotel Muntenia) și fosta fabrică Ford, situată în cadrul One Floreasca City, care este în prezent în curs de restaurare și va fi transformată într-un spațiu comercial, numit One Gallery, poziționându-se ca una dintre cele mai mari investiții individuale în restaurarea unei clădiri protejate din România.

În total, valoarea brută a investiției alocate portofoliului de clădiri restaurate al companiei este estimată la 189 de milioane de euro.

