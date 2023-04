Analiză: Tranzacții imobiliare de peste 150 mil. euro în doar 3 luni. În ce investesc cei mai mulți bani imobiliarii

Investițiile imobiliare din primul trimestru 2023 depășesc 153 milioane euro și sunt mai mari cu 72% față de aceeași perioadă a anului trecut, tranzacțiile fiind mai puțin, dar mai valoroase, se arată în cea mai recentă analiză realizată de compania de consultanță imobiliară, Fortim Trusted Advisors, membră în Alianța BNP Paribas Real Estate.

Potrivit sursei citate, cel mai performant sector în atragerea investitorilor a fost segmentul industrial, valoarea investițiilor în hale și spații de producție cumulând aproximativ 72,27 milioane de euro, ceea ce reprezintă 47% din totalul pieței de investiții.



Cu toate că valoarea tranzacțiilor este mult mai mare decât la începutul anului 2022, volumul tranzacțiilor din primul trimestru al acestui an se situează sub media trimestrială înregistrată în anul 2022, an marcat de un record în investițiile imobiliare. În ceea ce privește distribuția volumului de tranzacții pe segmente, cele mai multe s-au înregistrat în domeniul birourilor, dar acestea au fost de valori mai mici situându-se între 1,5 milioane și 21 milioane de euro.

„În schimb, pe segmentul industrial, o singură tranzacție majoră de tip sale-leaseback, cu o suprafață totală de aproximativ 100.000 metrii pătrați și o valoare estimată la peste 60 milioane euro a reprezentat circa 47% din totalul investițiilor din România. Aceasta a condus la o poziționare pe primul loc a segmentului industrial”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Nicolae Ciobanu Managing Partner - Head of Advisory la Fortim Trusted Advisors, membră în Alianța BNP Paribas Real Estate.

Pe segmentul industrial, s-au realizat în total patru tranzacții, cu valori pornind de la 1,2 milioane euro și trecând de 60 milioane euro. Investitorii au cumpărat spații industriale cu o suprafață totală de peste 130.000 mp, cu terenuri aferente pe care se mai pot dezvolta ulterior, în Arad, Bragadiru, 1 Decembrie, Timișoara și Dragomirești.

În ultimii ani, s-a observat o creștere semnificativă a interesului investitorilor pentru tranzacții de tip sale-leaseback, nu doar în România, ci și la nivel internațional. Această strategie de investiții implică vânzarea proprietății unei companii către un investitor, iar compania respectivă închiriază ulterior proprietatea înapoi pentru o perioadă de timp stabilită în contractul de închiriere.

Segmentul de birouri a a atras investiții de 67 mil. euro

Potrivit consultanților Fortim TA, România continuă să se dezvolte și să se maturizeze, se așteaptă ca această strategie să devină din ce în ce mai populară în rândul investitorilor și companiilor din toate domeniile de activitate.

Pe locul doi în topul destinației activelor comerciale s-a situat segmentul de birouri, cu șapte tranzacții și fonduri atrase de 67 milioane euro. Valorile clădirilor de birouri vândute s-au situat între 1,5 milioane de euro și 21 milioane euro. Șase din aceste clădiri sunt în București.

Pe locul trei se află segmentul de retail, care a atras 8 milioane de euro, prin vânzarea unui spațiu Brico Depot, din Iași.



Pe locul patru se află segmentul hotelier, cu un total de 6 milioane de euro, din vânzarea a două hoteluri, ce au în total de 145 camere, unul în București și unul în Cluj.

