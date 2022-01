Investițiile imobiliare s-au ridicat la peste 900 de milioane de euro în 2021

Piața imobiliară a atras investiții consistente și în 2021, înregistrând al treilea an de creștere consecutiv, în pofida contextului pandemic, cele mai mari tranzacții fiind consemnate pe segmentele office și industrial.

Potrivit unui studiu realizat de compania Fortim T.A., membră a Alianței BNP Paribas Real Estate, volumul total al investițiilor de pe piața imobiliară din România a fost de 919,45 milioane de euro în 2021, în creștere cu 4% față de anul precedent.

“Anul 2021 a fost un an excelent pe piața investițiilor imobiliare din România, cu un total de 919,45 mil euro, în condițiile în care în anul 2020 s-au realizat tranzacții de 884,6 mil euro, iar în 2019 de 714,2 mil euro. În topul segmentelor de piață pentru care și-au arătat interes investitorii, în 2021, pe primul loc se situează clădirile cu destinație de birouri, pe locul doi segmentul industrial, pe locul trei retailul (malluri și centre comerciale), pe locul patru domeniul hotelier și pe ultimul loc sectorul public“ a declarat, într-un comunicat remis redacției, Nicolae Ciobanu, Managing Partner- Head of Advisory Fortim Trusted Advisors, membră a Alianţei BNP Paribas Real Estate.

(Sursa: Fortim)

Închirierile de birouri noi au avansat în 2021 cu 32%, în București

Chiriașii de birouri au semnat contracte noi pentru aproximativ 19.000 de angajați, potrivit unui studiu realizat de compania Fortim, membră a Alianței BNP Paribas Real Estate. Astfel, în 2021 s-au realizat tranzacții de birouri noi, “net take up“ (fără a include reînnoirile de contracte) care totalizează 187.896 mp, cu 32% mai multe decât anul trecut, în ciuda restricțiilor sanitare, cauzate de pandemie.

În ultimele trei luni ale anului trecut, s-au tranzacționat spații de birouri noi, care totalizează 41.725 mp și s-au reînnoit contracte de închiriere care cumulează o suprafață aproape egală, de 42.252 mp.

A crescut stocul de spații noi în zona ultracentrală și în zona de centru-vest

În trimestrul IV s-au dau în folosință patru clădiri de birouri cu spații de clasă A, cu o suprafață totală de 91.900 mp. Una din aceste clădiri premium se află în zona ultracentrală: Dacia One, cu o suprafață totală de 15.000 mp, iar cealaltă cladire Miro Offices se afla in zona de nord având o suprafață închiriabila de 22.900 mp.

Proiectul Dacia One este închiriat 100%, încă de la deschidere, iar Miro mai are disponibile doar circa 4.000 mp (mai puțin de 20% din totalul spațiilor).

Tot la sfârșitul anului s-au livrat și două clădiri în zona de centru-vest: prima fază din proiectul One Cotroceni Park din apropierea stației de metrou Răzoare, cu spații care au o suprafață de 46.000 mp și un proiect de mai mici dimensiuni, Politehnica Tower, de 8.000 mp.

Cu aceste clădiri noii, stocul modern de spații de birouri se ridică astfel la o suprafață totală de 3.947.000 mp, la începutul acestui an, potrivit monitorizării Fortim T.A, membră a Alianței BNP Paribas Real Estate.

Gradul de neocupare a crescut ușor în ultimul trimestru din 2021, la 12,68% (de la 12,41% cât a fost în trimestrul trei din 2021). Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: