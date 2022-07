Investițiile imobiliare au depășit 566 milioane de euro, dublu față de prima jumătate a anului trecut

Volumul total al investițiilor de pe piața imobiliară din România a fost de 566,9 milioane de euro în primele șase luni din 2022, din care 476,9 milioane de euro în ultimele trei luni, potrivit unui studiu realizat de compania Fortim Trusted Advisors, membră a Alianței BNP Paribas Real Estate.

Potrivit sursei citate, anul trecut, în primul semestru, s-au tranzacționat în total active imobiliare de 194 milioane de euro.

Domeniul de retail a atras cele mai multe investiții în 2022, în total de 249,7 milioane de euro. Printre activele tranzacționate se numără centrul comercial Cora, din Cluj-Napoca și întregul portofoliu Value Center, care include parcurile de retail DN 1 Value Center, de lângă București, dar și Dâmbovița Mall, din Târgoviște și alte spații comerciale din Zălău, Ploiești, Sfântu Gheorghe și Bârlad.

Pe locul doi, în topul domeniilor în care s-a investit, se află segmentul de birouri, cu tranzacții care au totalizat 220,3 milioane de euro.

“Investitorii actuali sunt în cea mai mare parte companii specializate, precum S Immo, Hagag, Indotek, MAS RE, Arcona Property Fund. 69% din valoarea totală investită în Real Estate în această perioadă a venit de la companii tip REIT (Real Estate Investment Trust), companii de profil care dețin, operează sau finanțează active imobiliare care produc venituri.

Cea mai mare sumă plătită pentru un singur activ imobiliar din România în 2022 s-a dat pentru proiectul de birouri Expo Business Park, din București. Există însă premise ca această sumă să fie depășită până la finalul anului, într-o tranzacție care ar viza tot un proiect nou de birouri“, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Nicolae Ciobanu, Managing Partner - Head of Advisory Fortim Trusted Advisors, membră a Alianţei BNP Paribas Real Estate.

Printre clădirile de birouri tranzacționate în acest an se află Expo Business Park, One Victoriei Center, Băneasa Business Center și Record Park Offices.

Pe locul trei ca valoare a investițiilor se află domeniul industrial, cu un total de 54,5 milioane de euro, în două tranzacții.

Domeniul hotelier, aflat pe locul patru, este însă în creștere, în ultimele trei luni realizându-se cinci mari tranzacții, care au totalizat 38,9 milioane de euro.

Din ce în ce mai puține spații noi în București

În trimestrul doi din 2022, în București s-au dat în folosință două clădiri de birouri moderne, AFI Tech Phase 2, cu o suprafață totală de 25.000 mp și Arghezi 21, cu o suprafață de 5.700 mp.

Stocul modern de spații de birouri se ridică astfel la o suprafață totală de 4.077.955 mp, la începutul lunii iulie 2022, potrivit monitorizării Fortim Trusted Advisors, membră a Alianței BNP Paribas Real Estate.

Până la finalul anului se va mai livra doar o clădire de birouri, One Cotroceni Phase 2, cu o suprafață totală de 28.841 mp.

Anunțarea fazei a doua a proiectului Timpuri Noi Square, cu un total de 50.000 mp, aduce o schimbare în pipeline, a stocului de spații noi, livrarea este însă estimată tocmai pentru anul 2025.

