5 sfaturi practice care te ajută să amenajezi un dormitor cu dimensiuni reduse

Incaperile mici reprezinta o adevarata provocare in ceea ce priveste amenajarea. Din dorinta de a avea loc pentru fiecare lucru in parte, risti sa aglomerezi spatiul care, mai apoi, se va transfoma vizual intr-un loc si mai mic. Daca esti in cautarea unor sfaturi care sa te ajute sa amenajezi practic un dormitor mic, descopera cateva dintre ele care te pot ajuta.

Orienteaza-te spre corpuri suspendate

Corpurile suspendate pot crea impresia de spatiu mai mare sau cel putin unul bine organizat care nu incarca dormitorul. Astfel, evita sa amenajezi folosind corpuri mari, cum ar fi noptiere din lemn masiv sau lamparde care nu aduc valoare. Incearca, in schimb:

sa fixezi lampi pe pereti in locul lustrelor sau altor obiecte de iluminat, in special pentru ca pot mari optic orice spatiu mic;

sa alegi noptiere suspendate unde sa depozitezi lucrurile zilnice de care ai nevoie, dar intr-un mod cat se poate de organizat;

sa folosesti o masa pliabila in locul unui birou daca nu ai alt loc unde sa lucrezi.

De asemenea, alege-le intotdeauna in dimensiunile potrivite, pentru ca, oricat de practice sunt, daca nu se vor potrivi cu dormitorul, risti sa incarci spatiul.

Alege un set complet de dormitor

Atunci cand alegi o mobila compacta, care sa includa corpurile necesare unui dormitor, nu vei mai avea intentia de a te gandi la alte obiecte de amenajare. Astfel, printr-un dormitor complet, poti obtine o amenajare practica si usoara, in acelasi timp.

Poti alege fie un pat intre doua corpuri laterale, fie un pat si un dulap de sine statator, dar cu design si culori la fel. Fiind realizate in aceeasi cromatica, ofera un aspect vizual placut, iar pe tine te va scapa de stresul de a gasi mobilierul care sa se potriveasca si sa fie, in acelasi timp, si functional.

Daca este dormitorul din camera copiilor, atunci patul situat in corpurile laterale este cea mai buna varianta, pentru ca se pot depozita cu usurinta si haine, dar si alte obiecte. Pentru un dormitor matrimonial, un pat si un dulap dintr-un set complet vor aduce valoare incaperii si un spatiu compact.

Foloseste rafturi pe tot peretele

Rafturile vin cu dublu avantaj: o data ca ofera un design placut, fiindca se potrivesc oricarui stil de amenajare, iar, in al doilea rand, pentru ca te ajuta sa optimizezi spatiul. Cu rafturi pana in perete, chiar si cel mai mic dormitor poate obtine un spatiu compact si multifunctional.

Trebuie doar sa fii atent sa asezi obiectele intr-un mod ordonat, pentru ca, altfel, vei obtine un perete incarcat vizual care nu va aduce valoare. Alege-le intotdeauna in aceeasi nuanta ca restul mobilierului pentru a veni ca o completare.

Delimiteaza spatiul

Chiar daca suprafata spatiului nu te ajuta sa iti transformi dormitorul ca in reviste, poti sa faci sa arate ca unul cu ajutorul lucrurilor pe care le detii. Un prim pas ar fi sa delimitezi spatiul:

delimiteaza spatiul de dormit: foloseste noptiera doar langa pat, si nu intr-un loc unde gasesti un spatiu mai mare, cum ar fi langa geam;

foloseste masuta sau masa pliabila doar pentru un singur scop: ingrijirea zilnica sau pentru munca; astfel, nu va fi nevoie sa depozitezi mai multe produse si obiecte intr-un singur loc;

daca iti doresti decoratiuni, asigura-te ca le asezi pe un singur perete, cel care este mai liber.

Foloseste corpuri multifunctionale

Intr-un loc mic, trebuie sa te folosesti de fiecare spatiu si obiect folosit. Astfel, o alegere inspirata ar fi sa optezi pentru corpurile multifunctionale care pot ascunde lucruri sau care pot fi folosite in mai multe scopuri:

mizeaza pe un pat cu lada sau sertare;

alege intotdeauna noptiere cu rafturi sau sertare;

ajuta-te de pervazul de la geam pentru a-l transforma intr-un raft pentru flori sau carti.

Prin sfaturile de mai sus, poti sa iti organizezi practic dormitorul si sa te bucuri de un spatiu bine organizat, dar care sa iti aduca si confort, totodata.

