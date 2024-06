În imobiliare, investițiile în clădiri sustenabile sunt cruciale pentru dezvoltatori și investitori dacă vor ca proprietățile lor să rămână relevante și în viitor. Altfel, clienții, chiriașii și alți investitori care ar putea cumpăra proprietățile lor se vor îndrepta către portofoliile care corespund noilor standarde impuse de autoritățile continentale și naționale.

Recent, în cadrul evenimentului reConstruct Forum & Awards 2024, Antoniu Panait, managing director al dezvoltatorului Vastint, care deține în portofoliu clădirile de la Timpuri Noi Square, menționa că aproximativ două treimi din stocul de clădiri de birouri din Europa este depășit la capitolul ESG, iar din 2030 multe riscă să devină irelevante pentru piață.

Am discutat despre acest subiect și cu reprezentanții unui alt dezvoltator important din România, Skanska, o companie care are în portofoliul unele dintre cele mai mari clădiri de birouri din București, un exemplu fiind clădirea Equilibrium pe care am vizitat-o în primăvara lui 2023 pentru a vedea cum funcționează o clădire care folosește energie verde.

ESG încă nu este foarte bine definit la nivel de piață

Manuela Özdemir, project manager în cadrul Skanska, ne spune că, în contextul actual, ESG (Environmental, Social and Governance) poate varia semnificativ între companii, însă există câteva criterii comune pe care majoritatea companiilor care investesc în clădiri sustenabile le aplică.

Aceste criterii includ:

Reducerea emisiilor de carbon: Companiile se angajează să reducă emisiile de carbon prin optimizarea consumului de energie și utilizarea materialelor cu amprentă redusă de carbon.

Companiile se angajează să reducă emisiile de carbon prin optimizarea consumului de energie și utilizarea materialelor cu amprentă redusă de carbon. Utilizarea energiei din surse regenerabile: Skanska a contractat 100% energie electrică provenită din surse regenerabile pentru operarea clădirii Equilibrium 1 și 2.

Skanska a contractat 100% energie electrică provenită din surse regenerabile pentru operarea clădirii Equilibrium 1 și 2. Certificări de sustenabilitate: Aceste certificări asigură faptul acele clădiri respectă standarde înalte de eficiență energetică, management al apei, calitate a aerului și confort al ocupanților.

„Asta înseamnă să asigure confort utilizatorilor din toate punctele de vedere: termic, lumină naturală, zgomot etc, să includă soluții pentru persoanele cu dizabilități și să confirme o bună conectivitate”, a subliniat reprezentanta Skanska.

Manuela Özdemir - sursa foto: Skanska România

Un exemplu, pe baza a ceea ce Skansa folosește în clădirile sale, ar fi utilizarea sistemele de apă gri în care apa uzată menajeră de la chiuvetele din băi și dușuri este tratată și apoi reutilizată pentru utilizări nepotabile, cum ar fi toaletele, sau sistemul de colectare a apei de ploaie care este folosită pentru irigarea spațiilor verzi din jurul clădirilor noastre.

De ce investesc companiile în ESG și cine le influențează

„Principala motivație a companiilor pentru aplicarea acestor criterii este dublă”, ne mai spune Manuela Özdemir.

Pe de o parte, există o responsabilitate față de mediu și societate, iar pe de altă parte, aceste măsuri aduc beneficii economice pe termen lung. Cu alte cuvinte, este și în folosul companiilor să facă astfel de investiții pentru a-și reduce propriile costuri.

„Clădirile sustenabile contribuie la reducerea costurilor operaționale prin eficiență energetică și atrag chiriași care apreciază aceste valori, ceea ce poate duce la rate de ocupare mai mari și la o reputație pozitivă pe piață. Astfel, investițiile în sustenabilitate devin nu doar o datorie etică, ci și un avantaj competitiv semnificativ”, ne-a mai explicat Manuela Özdemir.

În ceea ce privește „sursele de inspirație” pentru stabilirea politicilor ESG, project managerului de la Skanska indică următoarele trei repede majore:

Directive europene și naționale

Criteriile impuse de guverne sau investitori

Bănci

În ceea ce privește directivele europene și naționale, oficialul Skanska ne spune că acestea stabilesc standarde și obiective pe care companiile trebuie să le atingă pentru a îmbunătăți performanța lor ESG împreună cu respectarea legislației europene și naționale privind mediul înconjurător, schimbările climatice și aspectele sociale.

„Guvernele pot impune criterii și reglementări obligatorii referitoare la mediul înconjurător, drepturile angajaților și guvernanța corporativă, iar companiile trebuie să se conformeze acestor reguli și să își adapteze strategiile pentru a respecta standardele impuse”, ne-a explicat ea.

Potrivit project managerului de la Skanska, investitorii sunt tot mai interesați de aspectele ESG atunci când iau decizii de investiții. Mai exact, un investitor care ar dori să cumpere o clădire sau un portofoliu de clădiri se uită să vadă dacă sunt sustenabile, altfel ar trebui să investească suplimentar în ele.

„Companiile care adoptă practici sustenabile sunt mai susceptibile să atragă investiții și să își protejeze reputația în fața investitorilor”, a punctat Manuela Özdemir.

Nu în ultimul rând, respectarea politicilor ESG este importante pe companii deoarece băncile țin cont de ele în cazul finanțărilor și creditelor.

„Băncile pot impune criterii stricte pentru acordarea de finanțări și credite, luând în considerare aspecte precum impactul asupra mediului și a comunității, iar companiile trebuie să se alinieze acestor criterii pentru a obține sprijin financiar”, a subliniat Manuel Özdemir.

Raportarea ESG încă este departe de a se face după un standard clar

(Sursa foto: Shutterstock)

„Suntem conștienți de provocările actuale legate de claritatea și accesibilitatea raportărilor ESG”, afirmă reprezentanta Skanska România.

Potrivit ei, raportările clare și ușor de înțeles pot contribui la educarea publicului și pot promova o cultură a responsabilității în afaceri, care să fie benefică pentru toți actorii implicați, inclusiv pentru mediul înconjurător și comunitate în general.

„În industria noastră și dincolo de ea, standardizarea și transparența în raportarea ESG pot varia semnificativ, ceea ce poate face dificil pentru publicul larg să înțeleagă și să evalueze performanța sustenabilă a companiilor”, a mai spus ea.

Potrivit Manuelei Özdemir, pentru a aborda aceste provocări, cei de la Skanska utilizează cadre de raportare internaționale recunoscute, cum ar fi Global Reporting Initiative (GRI) care asigură coerență și comparabilitatea datelor despre performanța noastră ESG.

„Publicăm rapoarte anuale detaliate privind sustenabilitatea, care sunt disponibile pe site-ul nostru. Aceste rapoarte cuprind informații esențiale despre progresele realizate în domeniile ESG”, a adăugat oficialul dezvoltatorului imobiliar.

Deocamdată, eficiența investițiilor ESG este mai importantă pentru mediul de business

Manuela Özdemir ne spune că investițiile în ESG au devenit din ce în ce mai relevante în rândul investitorilor, iar evaluarea lor în ceea ce privește performanța, eficiența și alinierea cu obiectivele investitorilor este crucială.

„Eficienta investițiilor ESG se măsoară prin impactul lor asupra sustenabilității și a randamentelor financiare în raport cu riscul asumat, iar coerența implică alinierea cu principiile ESG, viziunea strategică a companiei și cu obiectivele investitorilor”, a completat ea.

Cât despre investițiile ESG cu impactul real, project managerul de la Skanska le indică pe acelea care integrează sustenabilitatea și responsabilitatea socială în mod fundamental în strategiile și practicile companiilor.

„La Skanska, ne concentrăm pe investiții în ESG care nu doar îndeplinesc cerințele minime, ci aduc schimbări tangibile în modul în care construim, monitorizăm și gestionăm clădirile, cât și în comunitățile înconjurătoare, având un impact pozitiv pe termen lung”, a mai spus .

Companiile nu ar trebui să vadă investițiile în ESG ca pe niște costuri

Investițiile în ESG implică inițial costuri suplimentare pentru implementarea practicilor și a tehnologiilor sustenabile, precum și pentru respectarea standardelor ridicate de mediu, sociale și de guvernanță mai ales atunci când este necesară adaptarea sau modernizarea clădirilor existente.

„Aceste costuri pot fi percepute ca fiind costisitoare la început, dar ele sunt adesea justificate de beneficiile pe termen lung. Pentru a reduce aceste costuri, este recomandat ca soluțiile cu impact în mediu să fie implementate încă din faza de concept a unui proiect. Câteva exemple ar fi investițiile în eficiența energetică, tehnologii, formarea a personalului, obținerea certificărilor și respectarea reglementărilor ESG”, ne-a mai explicat Manuel Özdemir.

În ceea ce privește un cuantum alocat pentru acest tip de investiții, reprezentanta Skansa ne spune că este extrem de greu de menționat un procent anume.

„Depinde de strategiile fiecărei companii, de obiectivele pe care le urmărește și de stadiul de dezvoltare al fiecărui business. Cert este că, pe termen lung, investițiile în ESG pot aduce beneficii financiare și operaționale semnificative, ducând la reducerea costurilor de operare, contribuția la reducerea amprentei de carbon, creșterea valorii proprietății, îmbunătățirea reputației și a relațiilor cu clienții și reducerea riscului de conformitate și de litigiu”, a mai explicat Manuela Özdemir.

Deocamdată, potrivit ei, putem spune ca piața este într-o fază de tranziție când vine vorba de alocarea resurselor umane și financiare pentru investițiile în clădiri sustenabile.

„Chiar dacă nu există încă reglementări naționale sau internaționale obligatorii în acest sens, există totuși o presiune ridicată din partea diverselor părți interesate - inclusiv a investitorilor, a comunității și a consumatorilor - pentru a adopta practici mai sustenabile”, este de părere oficialul Skanska.

Ca răspuns la schimbările rapide de pe piață și la cerințele tot mai mari privind sustenabilitatea ale stakeholder-ilor, Skanska a lansat pachetul ESG+. Acesta acoperă mai multe arii de specialitate pentru a permite clienților săi să profite de întregul potențial al spațiilor de birouri proiectate/

Acesta include inclusiv consiliere privind utilizarea sustenabilă a spațiului și activității educaționale. De exemplu, ESG+ va permite chiriașilor să învețe cum să economisească apă sau energie într-un mod facil. De asemenea, chiriașilor le va fi mai ușor să controleze și să optimizeze costurile asociate cu utilizarea biroului.

Sursa foto: Shutterstock