Prima clădire cu izolație din lână de oaie din România va fi construită în centrul Capitalei

Antreprenorii Cristian și Teo Merioniu au cumpărat un teren în centrul Capitalei, în apropiere de Piața Victoriei, unde vor investi într-un proiect de regenerare urbană ce prevede construcția primei clădiri din România care va avea izolație de lână de oaie.

Compania de servicii imobiliare iO Partners a confirmat intermedierea achiziției unei proprietăți ultra centrale, pe care va fi construită prima clădire din București cu izolație din lână de oaie, proiectul urmând să respecte standardele nZEB (consum de energie aproape de zero).

Terenul, situat în apropiere de Piața Victoriei, a fost achiziționat de antreprenorii Cristian și Teo Mercioniu, dezvoltatori și investitori în proiecte rezidențiale în valoare totală de peste 100 milioane euro.

“În peisajul imobiliar actual, sustenabilitatea nu mai este nice to have; a devenit un must do. Urgența de a aborda sustenabilitatea derivă din conștientizarea impactului semnificativ al practicilor tradiționale din sectorul imobiliar asupra mediului și societății. Având în vedere cerințele substanțiale de resurse asociate industriei construcțiilor, se impune o revizuire profundă a amprentei ecologice a proiectelor de construcție”, a declarat Teo Mercioniu.

Viitoarea clădire constă într-un proiect rezidențial boutique care va avea 7 apartamente și 11 locuri de parcare. Proiectul va respecta toți parametrii urbanistici ai zonei, iar, din punct de vedere arhitectural, va păstra caracterul istoric al împrejurimilor.

Pe teren a existat anterior o clădire construită ilegal, fără autorizație, care a fost demolata de noii proprietari pentru a face loc viitorului proiect de regenerare urbană într-un mod sustenabil.

“Viziunea noastră este de a susține o dezvoltare sustenabilă a Capitalei, care să păstreze specificul istoric si arhitectural al zonelor protejate. Ne interesează calitatea. Este ceea ce așteaptă și cumpărătorii, care doresc să locuiască într-un ambient ce îmbină armonios tradiția arhitecturală cu noile lor valori. În plus, scopul nostru pe termen lung este acela de a face din București un punct de interes arhitectural și pentru turiști”, a explicat și Cristian Mercioniu.

Antreprenorul bucureștean care deține și compania Eco Friend Sheep investește 30 de milioane de euro în prima fabrică de procesare a lânii, în județul Olt, acest material natural urmând să fie folosit la fabricarea izolației pentru noul proiect rezidențial.

„Vânzarea a fost atipică, având în vedere gradul ridicat de dificultate prin necesitatea de a demola construcția existentă înainte de finalizarea efectivă a tranzacției. Cu toate acestea, viitorul proiect va redefini pozitiv întreaga zonă, demonstrând o conștientizare profundă a importanței echilibrului între moștenirea istorică și inovație. Acesta va îmbina cât mai armonios trecutul și viitorul, contribuind la o dezvoltare urbană sustenabilă”, a declarat Flavius Pop, Senior Consultant Transaction Advisory, iO Partners.

