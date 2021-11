[VIDEO] Reportaj la ”Matei Balș”| Director medical: Pacienții așteaptă în camera de gardă chiar și 24 de ore

Situația epidemiologică de la nivelul țării pare că a ajuns la un echilibru, iar numărul de cazuri noi nu mai sare de pragul de 15.000. Cu toate acestea, secțiile de Terapie Intensivă încă sunt pline până la refuz, iar camerele de gardă ale spitalelor funcționează ca o nouă secție. ”Pacienții încă așteaptă în camera de gardă chiar și 24 de ore pentru a fi preluați pe adevărata secție”, a declarat dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, într-un interviu wall-street.ro.

Medicul insistă să apreciem partea plină a paharului, dar să nu abuzăm de ea. Acesta avertizează că, în ciuda scăderii numărului de cazuri, ne așteaptă o lună noiembrie complicată.

”Vom avea un interval de timp de minimum două săptămâni, poate chiar trei, până când vom vedea și la nivel de terapie intensivă această îmbunătățire. Ne așteaptă o lună noiembrie complicată, cu timpi de așteptare pentru pacienți în camerele de gardă de până la 24 de ore, dar și pentru ambulanțele care îi aduc”, a explicat dr. Marinescu.

Am găsit spitalul într-o atmosferă agitată, cu ambulanțe care aduceau pacienți pentru evaluare în camerele de gardă, cu altele care așteptau să ducă acasă pacienții externați, dar și cu ambulanțe care transportau pacienți cu diferite afecțiuni, cum ar fi cei care aveau nevoie de un antirabic. Dr. Marinescu a dezvăluit faptul că pacienții pot sta în camera de gardă până la 24 de ore.

”Ceea ce reușim să externăm zilnic, la orele dimineții, se ocupă foarte rapid, astfel că la prânz nu mai avem niciun loc liber. Avem 206 paturi în total pentru bolnavii COVID, la care se adaugă și cei care așteaptă în camerele de gardă, aproximativ 30-40 de oameni. Un calcul simplu ne arată că avem circa 240 de pacienți întotdeauna în spital. În plus, Pavilionul 5, afectat de incendiu nu este încă funcțional. Sperăm să îl putem folosi în curând”, a explicat dr. Marinescu.

Medicul infecționist insistă ca românii să meargă în continuare la vaccinare, astfel încât valul cinci, preconizat în primăvară, să nu aibă aceeași intensitate ca cel pe care încă îl traversăm.

”Dacă vaccinarea dă roade, nu ne vom mai pregăti pentru un nou val, ci pentru conviețuirea cu virusul, așa cum se întâmplă în Occident. E trist să vedem cum pierdem atâtea vieți zilnic, în România. Sunt pacienți care au o evoluție imprevizibilă, iar alții rămân cu sechele pentru luni de zile, toate acestea pentru că nu s-au vaccinat”, a mai spus dr. Marinescu.

În prezent, 95% dintre cei internați în ”Matei Balș”, care au dezvoltat o formă gravă a bolii, sunt pacienți nevaccinați.

Echipa medicală din Germania, prezentă la ”Matei Balș”

Spitalele din România au fost copleșite de numărul mare de pacienți, motiv pentru care nu a putut face față singură acestei manifestări a pandemiei. State precum Italia, Franța, Serbia, Republica Moldova sau Polonia au donat echipamente medicale, dar și medicamente pentru ca personalul medical din România să își poată trata bolnavii.

Inclusiv echipe medicale au fost trimise în țara noastră pentru a îngriji și a ajuta la transportul pacienților în străinătate. O astfel de echipă este cea din Germania, pe care am surprins-o la ”Matei Balș”.

”Colegii din Germania au venit pentru a ne ajuta cu transportul pacienților critici, dar stabili, care pot fi transportați în spitale de la ei din țară. Pacienții trebuie să fie aleși cu grijă, să aibă parametrii corespunzători, pentru ca transportul să nu le cauzeze. Dacă reușim să transportăm câțiva dintre cei cu forme grave, vom reuși să mai eliberăm câteva locuri pentru pacienții care vin în prezent. Avem, de asemenea, o echipă din Polonia care ne ajută la nivelul secțiilor ATI”, a declarat dr. Marinescu.

Selecție dură în ATI

Lupta pentru un pat în ATI a fost dominantă în valul patru al pandemiei. Chiar în ultimele 24 de ore a fost înregistrat un record al celor internați la ATI, mai exact 1.890 de pacienți, mult peste capacitatea unităților sanitare.

În vizita la Spitalul de Pneumoftziologie „Marius Nasta”, medicul pneumolog Dragoș Zaharia, șef secția 7 COVID, a precizat că la nivelul secțiilor de Terapie Intensivă selecția a fost una foarte dură.

”Principala caracteristică a acestui val a fost numărul covârșitor de pacienți. Și pentru că au fost mai mulți, am fost nevoiți să facem o selecție mult mai drastică. Spre exemplu, am internat primordial pacienții cu insuficiență respiratorie. Și am fost fortați de situație să selectăm pacienții care au ajuns în ATI. Pentru că nu am avut locuri pentru toți cei care ar fi necesitat, între un pacient de 40 de ani, fără comorbidități, și un pacient de 80 de ani, cu accident vascular, cu șanse minime, am ales pacientul tânăr. În valul trei nu ne-am confruntat cu situația aceasta”, a explicat dr. Zaharia.

Medicii sfătuiesc românii să se vaccineze și să respecte, în continuare, regulile de protecție, deoarece vaccinul are și el nevoie de ajutor. În plus, dr. Zaharia a făcut apel la toți locuitorii țării să nu mai creadă în cei care nu sunt avizați să ofere o părere cu privire la serurile deja existente pe piață.

„Majoritatea cadrelor medicale sunt vaccinate, iar românii ar trebui să asculte ceea ce spun medicii care lucrează în domeniu. Nu orice medic are competența să vorbească despre acest subiect. Sunt medici care nu înțeleg despre ce este vorba și totuși își spun părerile la televizor. Aceștia ar trebui ignorați. În orice domeniu, există persoane competente și persoane incompetente. Oamenii trebuie să aibă încredere în vaccinuri, pentru că vaccinurile nu omoară”, a precizat medicul pneumolog.

