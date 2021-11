În martie 2020, Italia, mai exact, regiunea Lombardia se confrunta cu o criză sanitară uriașă: lipsă paturi în spitale, pacienți tratați în corturi, lipsă echipamente medicale, personal medical infectat și nevoia de a tria pacienții pentru a-i salva pe cei cu cele mai mari șanse de reușită. La mai bine de un an distanță, România a devenit oglinda Italiei de atunci. Cu antidotul disponibil din 27 decembrie 2020, românii au ales să creadă în teoriile conspirației și să aducă sistemul medical românesc în pragul unui colaps. ”Am fost nevoiți să cântărim situația și am internat în ATI persoane care puteau învinge boala”, a declarat dr. Dragoș Zaharia, șef secția 7 COVID a Spitalului de Pneumftziologie ”Marius Nasta”.

Valul patru a pus foarte multă presiune pe sistemul medical din România, înregistrând chiar și aproape 600 de decese într-o zi. Nu lipsa echipamentelor medicale a fost principala problemă a valului patru, ci lipsa locurilor în spitale, mai ales în secțiile de Terapie Intensivă, unde medicii au fost nevoiți să improvizeze. Bolnavii au fost tratați pe tărgi și scaune, toate instalate pe holuri sau oriunde s-a găsit un loc pentru aceștia.

Unde am avut un spațiu și a încăput un pat, l-am folosit. - dr. Dragoș Zaharia, șef secție COVID -

În prezent, de câteva zile, pare că valul patru a început să scadă în intensitate, medicii bucurându-se că nu mai sunt nevoiți să își lase pacienții pe un scaun cu rotile, într-un colț de hol.

”Secția COVID este, în continuare, plină, dar de vreo două zile, reușim să internăm pacienții care vin, fără să fie necesar să aștepte pe scaune. Reușim să oferim un pat fiecărui pacient. Însă, încă avem multe cazuri, încă sunt severe...”, a declarat dr. Beatrice Mahler, managerul Spitalului ”Marius Nasta”, pentru wall-street.ro.

Totodată, avalanșa de pacienți din acest val patru a adus medicii din România în situația dificilă de a alege între cine trebuie să ajungă în ATI, pe un pat unde este conectată o sursă mult mai puternică de oxigen.

”Principala caracteristică a acestui val a fost numărul covârșitor de pacienți. Și pentru că au fost mai mulți, am fost nevoiți să facem o selecție mult mai drastică. Spre exemplu, am internat primordial pacienții cu insuficiență respiratorie. Și am fost fortați de situație să selectăm pacienții care au ajuns în ATI. Pentru că nu am avut locuri pentru toți cei care ar fi necesitat, între un pacient de 40 de ani, fără comorbidități, și un pacient de 80 de ani, cu accident vascular, cu șanse minime, am ales pacientul tânăr. În valul trei nu ne-am confruntat cu situația aceasta”, a explicat dr. Zaharia.

Chiar dacă numărul de cazuri de coronavirus se află pe o ușoară pantă descendentă, cadrele medicale de la ”Marius Nasta” încă păstrează „secția” creată în hol, în cazul în care situația o cere.

Cât despre transfer în alte spitale, dr. Zaharia mai spune și că acestea au fost necesare doar în momentele în care pacienții dezvoltau afecțiuni care depășeau resursele spitalului.

”Nu am transferat din lipsă de locuri, ci am transferat dacă a apărut o complicație care ne depășea resursele, cum ar fi ischemia acută a unui membru. Sau am mai fost nevoiți să redirecționăm ambulanța”, a completat acesta.

Să nu uităm nici de asistentele medicale, care joacă un rol extrem de important în tratarea pacienților internați. Nu multe la număr, acestea mișunau pe holurile spitalului, fiind timpul de tratament al pacienților.

”Dacă mai putem? Dacă noi nu putem, atunci cine?! Ne este greu, dar nu există altă variantă”, a declarat una din asistentele medicale, abia intrată în tură.

Nu în ultimul rând, medicii au sfătuit românii să se vaccineze și să respecte, în continuare, regulile de protecție, deoarece vaccinul are și el nevoie de ajutor. În plus, dr. Zaharia a făcut apel la toți locuitorii țării să nu mai creadă în cei care nu sunt avizați să ofere o părere cu privire la serurile deja existente pe piață.

„Majoritatea cadrelor medicale sunt vaccinate, iar românii ar trebui să asculte ceea ce spun medicii care lucrează în domeniu. Nu orice medic are competența să vorbească despre acest subiect. Sunt medici care nu înțeleg despre ce este vorba și totuși își spun părerile la televizor. Aceștia ar trebui ignorați. În orice domeniu, există persoane competente și persoane incompetente. Oamenii trebuie să aibă încredere în vaccinuri, pentru că vaccinurile nu omoară”, a precizat medicul pneumolog.

Spitalul de Pneumoftziologie ”Marius Nasta” are în dotare 92 de paturi avizate de Direcția de Sănătate Publică, dintre care 15 sunt paturi de Terapie Intensivă. La momentul realizării reportajului, în spital, erau internați, pe paturi suplimentare, 15 pacienți. Potrivit informațiilor furnizate de managerul unității medicale, au fost internați chiar și 30 de pacienți suplimentar numărului de paturi deținut.

Întregul reportaj poate fi urmărit mai jos:

