Fiterman Pharma – finalistă în cadrul competiției Made in Romania

Fiterman Pharma se numără printre cele 15 companii finaliste în competiția Made in Romania, organizată de Bursa de Valori București și a cărei Gală de premiere a avut loc marți, 26 septembrie.

Made in Romania este un proiect realizat de Bursa de Valori București, care are drept scop identificarea și promovarea companiilor românești de succes. Înscrierea în această competiție s-a făcut prin nominalizare, iar cele 50 de companii semifinaliste selectate au fost votate de către public și juriu, care au ales dintre acestea 15 finaliste.

Povestea Fiterman Pharma – calitate, echipă, dezvoltare

De peste 29 de ani, echipa Fiterman Pharma este unită de aceeași dorință de a crea și oferi soluții terapeutice la standarde de calitate internaționale și mândră de reușitele obținute aici, în România, și peste hotare, în cele 30 de țări în care exportă peste 120 de produse din portofoliu.

„Dintotdeauna am fost mari susținători ai brandului românesc, în toate domeniile, și mereu am încercat să lucrăm cu companii din România și să promovăm tot ce înseamnă Made in Romania. Inițiativa Bursei de Valori București este absolut fantastică pentru că un pilon extrem de important în creșterea economică a fiecărei țări îl reprezintă Patriotismul și doar susținând Made in Romania putem susține sentimentul de apartenență”, a declarat Patricia Fiterman, CEO al companiei Fiterman Pharma, în cadrul Galei de premiere Made in Romania.

Perseverența, pasiunea și dedicarea sunt motoarele care definesc activitatea Fiterman Pharma încă de la înființare, în 1995. Acestea au transformat compania în cel mai dinamic producător român din aria medicală – producător de medicamente, dispozitive medicale, suplimente alimentare și dermatocosmetice –, al cărui portofoliu include peste 250 de produse din 20 de arii terapeutice.

„Anul viitor, compania Fiterman Pharma împlinește 30 de ani de când a fost înființată. În acești 30 de ani am construit, împreună cu colegii mei, parteneri și colaboratori, o companie de care suntem mândri și ale cărei valori sunt calitate, echipă și dezvoltare. Calitate, pentru că suntem în bussiness-ul farmaceutic și mereu ne-am bazat pe calitate ca să ne putem promova produsele pe care le dezvoltăm. Echipă, pentru că am crescut ca o companie de familie. Echipa reprezintă oamenii cu care lucrăm, care, bineînțeles, sunt caracterizați prin calitate. Dezvoltare, pentru că toate produsele create de noi sunt cercetate și dezvoltate in-house de către colegii noștri din Departamentul de Cercetare și Dezvoltare și pentru că investim foarte mult în Departamentul de Asigurare și Control al Calității”, a mărturisit Patricia Fiterman.

În cei 29 de ani de activitate, Fiterman Pharma a investit continuu în cercetare și în tehnologie nouă și performantă, în prezent dispunând de două facilități de producție certificate GMP de către ANDM. Compania asigură logistica produselor la nivel național prin 4 puncte de distribuție – Bucuresti, Iași, Cluj și Dolj – și menține contactul permanent cu profesioniștii din domeniul sănătății printr-o echipă dedicată. Iar povestea Fiterman Pharma nu are sfârșit. Pentru că viitorul va ține permanent echipa conectată la ultimele tendințe din domeniul farmaceutic și medical pentru a oferi pacienților cele mai bune soluții terapeutice.

Vă mulțumim că alegeți produse fabricate în România. Vă mulțumim pentru încrederea acordată brandurilor românești.

Sursa foto: Fiterman Pharma

