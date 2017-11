Circulatia metroului a fost oprita, vineri dimineata, pe tronsonul Izvor - Politehnica - Grozavesti, dupa ce un jgheab de scurgere a infiltratiilor a cazut din plafon si a produs un scurt circuit, potrivit Agerpres . Circulatia a fost reluata in jurul orei 8.00. Ca urmare a acestui incident, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, i-a demis pe directorul general al Metrorex, Marin Aldea, si pe directorul de exploatare al societatii, Liviu Daniel Dinu.

Vineri dimineata, in jurul orei 5:20, pe tronsonul Eroilor-Politehnica, pe firul 1, un jgheab de scurgere a infiltratiilor a cazut din plafon, pe sina a 3-a (responsabila cu transmiterea tensiunii ) si a produs un scurt circuit. Din acest motiv, a fost scoasa tensiunea de pe sina, iar trenul care tranzita zona a fost oprit. Calatorii din tren au fost evacuati in siguranta de catre echipele Metrorex prin statia Eroilor.

Circulatia metroului pe tronsonul Izvor-Politehnica-Grozavesti a fost reluata la ora 7:45, dupa ce fusese oprita mai bine de doua ore.

Directori de la Metrorex, demisi de ministrul Transporturilor

Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, i-a demis, vineri dimineata, pe directorul general al Metrorex, Marin Aldea, si pe directorul de exploatare al societatii, Liviu Daniel Dinu, au anuntat reprezentatii ministerului. Ministrul a dispus si o ancheta severa la metrou.

"Motivul este lipsa de disciplina care de multi ani persista la Metrorex. Ma refer la disciplina muncii, la disciplina de serviciu, ma refer la disciplina care trebuie sa caracterizeze caile ferate. Problema respectiva care a generat acest incident din aceasta dimineata este datorata faptului ca o bucata mare de tencuiala din plafonul tunelului a cazut pe sina si a provocat un scurtcircuit. Problema este ca acest lucru nu trebuia sa se intample, de aceea exista planuri de lucrari de intretinere trimestriale, semestriale, anuale. Bani au fost. Iata pentru ce am luat aceasta masura de a destitui pe directorul general si pe directorul de exploatare.(...) Deviza mea, principiul dupa care m-am calauzit toata viata este toleranta zero fata de asemenea manifestari", a declarat ministrul Transporturilor, Felix Stroe.

Acesta a subliniat ca la metrou sunt multe probleme si ca trebuie o implicare responsabila a conducerii.

"Ieri (joi n.r.) am avut o discutie la Primaria Capitalei cu doamna primar general si echipa de conducere. Una dintre probleme a fost tergiversarea nejustificata la introducerea tichetului unic de calatorie. Si la discutie directorul general (al Metrorex n.r.) a avut o atitudine care a aratat superficialitate, lipsa de cunoastere a problemei, neimplicare. La metrou sunt multe probleme. Astazi s-a intamplat ceea ce cunoastem cu totii. Nu putem sa toleram in continuare oameni care sa actioneze de azi pe maine, sa actioneze dusi de val, sa nu fie niste oameni practici. Oamenii trebuie sa lucreze zi si noapte. Trebuie folosite eficient intervalele in care trenurile nu circula pe timpul noptii. Trebuie o implicare responsabila a conducerii. Sunt foarte multe probleme la metrou pentru ca sa putem sa dormim linistiti acasa", a explicat Felix Stroe.

El a precizat ca nu i-a informat pe cei doi directori in legatura cu demiterea si ca, momentan, conducerea va fi asigurata de inlocuitorii legali.

"Nu i-am informat personal pentru ca cei doi sunt la fata locului. Eu sunt la minister din zori. In o prima sedinta foarte matinala cu secretarii de stat si cu directorii generali din minister am luat aceasta decizie. Ii voi chema la minister dupa ce se remediaza incidentul. As vrea sa fie foarte clar: nu s-a luat aceasta decizie ca sa fie promovate anumite persoane. Deocamdata va fi asigurata conducerea de inlocuitorii legali. Vom analiza cu multa atentie persoanele care ii vor inlocui", a spus ministrul Transporturilor.