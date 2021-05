Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat că rata de infectare cu SARS-CoV-2 în Bucureşti ar putea ajunge în luna mai la un nivel de 1,5 la mie, în cazul în care se va menţine ritmul de descreştere actual.

"Nu aş vrea să mă hazardez cu privire la data la care vom ajunge la 1,5. (...) Vedem că pasul de descreştere este undeva la 0,2 puncte procentuale. Dacă s-ar menţine aşa şi sperăm să se menţină aşa, atunci putem avea speranţe că în luna mai să ajungem la 1,5 la mie rată de infectare şi să putem să luăm şi alte măsuri de relaxare", a precizat prefectul, într-o intervenţie la Digi 24, scrie Agerpres.

Pe de altă parte, Alin Stoica a admis că nu poate fi exclusă varianta unor "scenarii mai puţin optimiste", menţionând că a existat o "relaxare destul de accentuată în perioada de minivacanţă" şi că efectele ar putea fi resimţite peste două săptămâni.

"De asemenea, există factori externi: noua tulpină indiană, care ar putea să se răspândească - nu ştim încă exact efectele - sau o altă mutaţie care ar putea să apară, aşa cum a fost tulpina britanică şi care a avut efect aici, în România", a spus el.

Prefectul a menţionat că în cazul în care se va ajunge la o rată de infectare de 1,5 la mie, sălile de spectacole şi restaurantele vor putea funcţiona la o capacitate de 50%.

"De asemenea - spectacole de tip drive in sau spectacole în aer liber cu un număr de participanţi de maximum 300. Acestea sunt unele dintre măsurile de relaxare pe care le-am putea vedea la 1,5 la mie. Şi având în vedere că vine vara şi aşteptăm genul acesta de evenimente, de spectacole, coroborat şi cu un număr mai mare de oameni care sunt vaccinaţi, atunci lucrurile ar putea să arate chiar bine", a spus el.

Prefectul a declarat că pentru autorităţi, în acest moment, este prioritară intensificarea vaccinării, inclusiv prin deschiderea de noi centre de tip drive-through.

"Scenariul pe care lucrăm este cel de vaccinare - ca să ştie toată lumea că aceasta este prioritatea zero pentru noi, în momentul de faţă, atât pentru Guvern, cât şi pentru autorităţile locale. (...) Prin creşterea capacităţii înţelegem noi centre drive through care să se deschidă în toate punctele importante ale Capitalei, să acopere întreaga hartă, pe fiecare sector. De asemenea, o campanie de comunicare şi de informare pentru cetăţeni, ca să înţeleagă care sunt beneficiile vaccinării. În acelaşi timp vom avea evenimente punctuale. Va exista maratonul vaccinării, organizat de CNCAV în următorul weekend, la Sala Palatului şi la Biblioteca Naţională. De asemenea, vor exista nişte programe pilot, acele spectacole la Teatrul Naţional şi la Opera Română în care vom testa cum anume am putea să redeschidem, cu accesul persoanelor care sunt testate sau vaccinate, în aşa fel încât să vedem care este efectul", a spus Alin Stoica.

Sursa foto: Paul Antonescu / Shutterstock.com

