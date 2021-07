Bucureștenii din Sectorul 2 și 3 nu au apă caldă. Nicușor Dan dă vina pe o revizie la CET

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că în sectoarele 2 şi 3 nu este apă caldă deoarece un CET este în revizie.

"Bucureştiul are patru CET-uri. CET-ul care este în revizie este cel mai mare. Ele trebuie să-şi facă revizia anuală pentru a evita accidentele din perioada în care sunt foarte solicitate. Din păcate şi din cauza stării celorlalte centrale din celelalte trei CET-uri şi din cauza stării întregii reţele de distribuţie, nu există presiune suficientă de la cele trei CET-uri pentru tot Bucureştiul", a explicat Nicuşor Dan, după întrevederea cu primarii de sector pe tema deşeurilor.

Primarul şi-a exprimat speranţa, totodată, că nu vor fi direcţionate cu prioritate către Termoenergetica cotele defalcate din impozitul pe venit, aşa cum a solicitat compania Ministerului Dezvoltării.

"Este un mecanism care spune că, în situaţia în care o autoritate publică locală nu şi-a plătit în ceea ce priveşte prevederile bugetare obligaţiile către operatorul de termoficare, acesta poate să solicite un ordin comun prin care cotele defalcate să fie duse cu prioritate către respectivul operator de termoficare şi de-abia restul să vină la Primăria Generală. După cum ştiţi, este o solicitare făcută de noua conducere a Termoenergeticii către minister. Ministerul a pus ordinul în dezbatere pe 6 iulie zece zile. Suntem în cele cele 10 zile. Eu sper ca acest lucru să nu se întâmple. (...) Veniturile municipalităţii vin în mare parte din aceste cote defalcate", a indicat Nicuşor Dan.

Întrebat de jurnalişti cum va fi respectată legea promulgată de preşedintele Klaus Iohannis prin care se interzice sistarea furnizării de agent termic primar în perioada sezonului rece, el a răspuns că în termoficare nu s-a investit 30 de ani şi poate nu face minuni, dar iarna viitoare va fi mai bine.

"Ce am făcut anul acesta a fost să deschidem acel şantier de 13 kilometri pe care lucrează compania Energetica, să deschidem licitaţii publice pentru 40 de kilometri, licitaţia este deschisă, ofertele sunt depuse, comisia evaluează, eu estimez că în jur de 1 august o să avem atribuirea, proiectarea există deja, deci, se poate începe direct cu execuţia. Deci, până acum, vorbim de 50 de kilometri şi este nevoie de nişte surse suplimentare de căldură, în special pe capete de reţea, pentru a degreva CET-urile de presiunea suplimentară pe care trebuie să o depună. Eu estimez, nu am spus că o să facem minuni, dar am spus că iarna 2021-2022 o să fie mai bună decât iarna 2020 - 2021", a menţionat Nicuşor Dan.

El a precizat că în prezent Energetica derulează lucrări în zona 13 Septembrie - Ferentari. "Acestea sunt cu conducte preizolate, cea mai bună tehnologie. În afară de ele, Termoenergetica desfăşoară lucrări de reparaţii, adică înlocuiesc conductă cu conductă, nu cu conductă preizolată, e mai rapid. Anul trecut, au făcut undeva la 20 kilometri de înlocuire. Anul acesta estimează că vor face undeva la 25 de kilometri de înlocuire şi, imediat ce terminăm procedurile cu licitaţia, operatorii privaţi pe care i-am selectat o să înceapă lucrările la celelalte şantiere", a adăugat primarul general al Capitalei.

