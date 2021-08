Cătălin Drulă: Viteza trenului va trece de la 30 de km/h la 120 km/h pe tronsonul Buzău-Făurei până la final de an

Lucrările de reînnoire a tronsonului feroviar Buzău - Făurei se desfăşoară conform planului şi vor fi încheiate până la final de an, viteza trenurilor urmând să crească de la 30 de km/h, cât este în prezent, la 120 de km/h, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă.

„După vizita la Podul de la Brăila, în drum spre Bucureşti, m-am oprit şi la şantierul feroviar dintre Buzău şi Făurei. Am vrut să mă asigur că lucrările de ridicare a restricţiilor de viteză pe linia de cale ferată se desfăşoară conform planului. Aşa cum am anunţat, acestea vor fi încheiate până la final de an. Se lucrează bine, iar planul CFR SA, pe care îl susţin pe deplin, este de a continua acest proiect şi după Făurei, încă 60 de km până la Brăila. Dar pentru asta avem nevoie de alocări suficiente de la buget", a notat ministrul, potrivit Agerpres.

El a precizat că lucrările au început în iulie şi se desfăşoară pe cele două loturi ale tronsonului, Buzău - Cilibia şi Cilibia - Făurei. Potrivit ministrului, se demontează infrastructura veche şi se înlocuieşte, traversele de beton şi aparatele de cale noi fiind produse la două fabrici din apropiere, de lângă Buzău.

De asemenea, se repară şi se montează dalele de beton pentru 12 treceri la nivel cu calea ferată şi pentru terasamentele a două poduri de pe traseu.

"În urma acestei investiţii de 1,5 milioane de lei/km, bani proveniţi de la bugetul de stat, viteza pe cei 40 de km ai tronsonului va creşte cu +90 de km/k: de la 30 de km/h cât este în prezent, la 120 de km/h. M-am luptat anul acesta ca să obţinem cei 200 de milioane de lei pentru întreţinerea infrastructurii feroviare - bani cu care se fac asemenea lucrări. Şi mai important, pe viitor, este să creştem progresiv aceste alocări, căci necesarul real este mult mai mare. În plus, am inclus în PNRR un program amplu de intervenţii de tip reînnoiri, 'quick-wins', centralizări şi electrificări de aproximativ 1 miliard de euro, care va îmbunătăţi viteza şi calitatea infrastructurii pe circa 2.500 de km de cale ferată, într-un timp mai scurt decât cel alocat modernizărilor (care vor continua în paralel pentru 315 km de cale ferată). Nu există o alternativă magică, scoasă din joben, pentru căile ferate, alta în afară de investiţiile constante şi din ce în ce mai consistente pentru acest domeniu dat uitării în ultimele decenii", a adăugat şeful de la Transporturi.

Citeste si: Încă un incendiu la un tren de pasageri

Lucrările de reînnoire a tronsonului feroviar Buzău - Făurei (firul II) au demarat pe 13 august, potrivit Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, şi vizează 38,6 km, cu fronturi de lucru deschise pe ambele loturi Buzău - Buzău Sud - Cilibia (lotul I) şi Cilibia - Făurei (lotul II).

Conform administratorului infrastructurii feroviare, lucrările sunt incluse în programul de investiţii al CFR SA, cu finanţare din bugetul de stat, şi au drept scop creşterea vitezei de circulaţie a trenurilor de călători de la 30 km/h la 120 km/oră.

Potrivit sursei citate, şantierele de lucrări sunt deschise la această oră pe ambele loturi: Buzău - Buzău Sud - Cilibia (lotul I), în lungime de 19,6 km, şi Cilibia - Făurei (lotul II), în lungime de 19 km. Pe aceste segmente, concomitent cu operaţiunile de demontare a vechii infrastructuri, se acţionează în acelaşi timp pentru montarea liniei noi, a traverselor de beton şi a aparatelor de cale, pe întreg traseul urmând a fi introduse, la finalul lucrărilor, 25 de aparate noi de cale.

Cele două contracte de lucrări au fost semnate pe 14 iulie 2021, iar în data de 21 iulie 2021 a fost emis Ordinul de Începere.

Citeste si: CFR SA angajează ingineri feroviari

Valoarea totală a lucrărilor este de 41,7 milioane de lei, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri de la bugetul de stat.

Datele CFR relevă faptul că, în prezent, durata călătoriei unui tren Interregio, între Buzău şi Făurei (firul I), este de 41 - 45 de minute, iar după finalizarea lucrărilor pe firul II, garniturile vor circula cu viteza maximă de 120 km/h şi vor parcurge cei aproximativ 40 km în 27 de minute.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: