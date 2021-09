Ce poți face în București: TOP șase recomandări pentru weekend

Deși rata în București a ajuns la 6 la mie și probabil că va continua să crească, evenimentele vor avea loc în continuare cu prezentarea certificatului verde și respectarea măsurilor de siguranță. Iată câteva recomandări de evenimente care vor avea loc în weekend-ul 2-3 octombrie.

Romanian Jewelry Week

În aceest weekend, între orele 11:00-12:00, va avea loc expoziția Romanian Jewelry Week 2.0 care va reuni conferințe, tururi ghidate și târguri și peste 190 de designeri români și internaționali care vor expune mii de creații de bijuterie.

Expoziția va reuni designeri de bijuterie contemporană din peste 25 țări din întrega lume, propunând creații semnate de artiști contemporani din România, SUA, Canada, Mexic, Brazilia, Spania, Germania, Ungaria, Franța, Marea Britanie, Italia, Olanda, Grecia, Austria, Republica Moldova, Israel, China, Iran, Coreea de Sud și multe altele.

Expoziția va fi completată de șase expoziții colective, școli și asociații internaționale de renume: Milano Jewelry Week, Budapest Jewelry Week, Co-Adorn Art Jewellery Society Canada, Sheffield Hallam University UK, Plus One Collective și The Gallery of Art in Legnica Polonia.

Tur ghidat în Pădurea Băneasa

Pe 2 octombrie, pasionații de drumeții vor putea participa de la ora 10:30 până la 12.30 la un tur pe lizierele și prin poienile Pădurii Băneasa. Singura pădure din București, o bucată din legendarii Codrii ai Vlăsiei, deține elemente deosebite de faună și floră dar și o istorie interesantă.

Participanții se vor întâlni cu specialștii care studiază pădurea din diverse puncte de vedere și care caută soluții pentru un management mai bun al acestei importante zone verzi a capitalei. Punctul de întâlnire va fi la Intersecția străzilor Jandarmeriei și Regimentului.

Trasee STB aflate în apropiere:

261 - Stația Jandarmeriei (+ 900 m pietonal spre vest)

205 - Stația Drumul Regimentului (+ 400 m spre nord-vest)

Evenimentul are loc în cadrul proiectului Oameni și Arbori, implementat de Asociația Parcul Natural Văcărești, în parteneriat cu Universitatea din București, Asociația Pentru Conservarea Biodiversității (ACDB) și Universitatea de Arhitectură Ion Mincu și este finanțat de CIVIS, A European Civic University.

Concurs de bouldering

Pe 2 octombrie va avea loc prima etapă din Cupa Romaniei la Bouldering (cățărat pe perete). Participanții vor concura pentru a ajunge primul în vârful „muntelui”.Timpul alocat unei grupe este de 3 ore. După fiecare grupă, se va lua o pauză de 30 minute pentru curățenie și dezinfectarea sălii.

Fiecare grupă va avea 35 de participanți. Distribuția grupelor pe parcursul zilei de concurs va fi următoarea:

9:00 - 12:00

12:30 - 15:30

16:00 - 19:00

Premiile pe care participanții le vor putea câștiga sunt produse, abonamente la sală sau bani. Concursul este organizat în colaborare cu Federația Română de Alpinism și Escalada. Taxa de participare este 80 lei. Te poți înscrie AICI dacă ești interesat să participi.



Deoarece în București incidența cazurilor COVID-19 a ajuns la 6 la mie, toți participanții vor trebui să prezinte:

- certificatul de vaccinare

- test rapid antigen, efectuat cu 48 de ore înainte

- test RT-PCR efectuat cu 72 ore înainte

Evenimentul Ziua Internațională a Muzicii

Pe 2 octombrie, între orele 19:00-22:00, va avea loc cea de-a III-a Ediție a „Zilei Internaționale a Muzicii”. Evenimentul se va desfășura în Salonul de Muzică. Evenimentul este organizat cu ocazia celebrării la 1 Octombrie a Zilei Internaționale a Muzicii.

În Salonul de Muzică al Casei Lipatti va avea loc Recitalul intitulat „Călătorie muzicală”. De la orele 20:00, în Salonul de Muzică va fi proiectat filmul „Dinu Lipatti, muzică și geniu”. Filmul aduce în atenția publicului viața și opera marelui muzician român. De la casa din București și domeniul de la Fundățeanca, până la Conservatorul de la Geneva, filmul prezintă aspecte inedite despre Dinu Lipatti, unul dintre cei mai mari pianiști ai secolului al XX-lea.

Pentru că municipiul București a intrat în scenariul roșu din cauza creșterii numărului de îmbolnăviri cu COVID-19, participarea la evenimentele organizate de Casa Artelor Dinu Lipatti va fi posibilă doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Persoanele care sunt vaccinate trebuie să facă dovadă administrării serului prin prezentarea certificatului verde. De asemenea, este necesară purtarea măștii, iar la intrarea în Casa Lipatti va fi măsurată temperatura participanților.

Prețul biletelor

Salonul mare de muzică – 20 lei

Salonul mare de muzică - Preț redus pentru copii, elevi, studenți și pensionari – 10 lei

Salonul mic – 15 lei

Salonul mic – Preț redus pentru copii, elevi, studenți și pensionari – 8 lei

Târg de produse românești la Facultatea de Horticultură din București

Pe 2-3 octombrie va avea loc târgul de produse românești la Facultatea de Horticultură din București și Academia de Științe Agricole și Silvice.

Stațiunile USAMV București – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Pomicultură Pietroasa-Istrița și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Ferma Moara Domnească vor expune roadele toamnei alături de cele 5 mari institute de profil din România - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești – Mărăcineni, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole – Horting București, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești Argeș, precum și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri din Dăbuleni.

Târgul Ziua Recoltei va fi organizat în Campusul Agronomie-Herăstrău. Timp de 4 zile, Facultatea de Horticultură din cadrul USAMV București, alături de Academia de Științe Agricole și Silvice aduc laolaltă producători, institute și stațiuni cu profil horticol din România care prezintă și oferă spre degustare numeroase soiuri și hibrizi românești, precum și soiuri recent introduse din străinătate -mere, pere, prune, gutui, struguri, soiuri de tomate și hibrizi. O prezență inedită o reprezintă speciile noi de kiwi, curmale dobrogene/jujube, banana nordului, kaki, smochine, batat/cartof dulce produse la Facultatea de Horticultură din București și la SCDCPN Dăbuleni.

De asemenea, participanții vor putea gusta și cumpăra sucuri naturale, înghețată artizanală, must și unicul vin universitar din România, obținut la SCDVV Pietroasa.

Cei peste 50 de producători prezenți la Toamna Horticolă Bucureșteană expun și comercializează pentru publicul larg o gamă variată de plante, bulbi, flori, produse pentru grădinărit, delicii tradiționale, must și vin.

Concert Extraordinar al Corului Madrigal sub patronajul Ambasadei Statului Israel în România

Pe 3 octombrie 2021, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu și Ambasada Israelului în România invită publicul la Teatrul de Vară „Mihai Eminescu” din București la Concertul Extraordinar „Jerusalem of Gold”, spectacol dedicat intrării in Noul An evreiesc 5782.

Concertul va avea loc în aer liber la Teatrul de Vară „Mihai Eminescu” din București (Str. Arhitect Hârjeu nr. 61), începând cu ora 19:00.

Evenimentul se desfășoară sub patronajul Ambasadei Statului Israel în România, eveniment la care va participa și Ambasadorul David Saranga. Excelența Sa va interpreta pe scena Teatrului de Vară „Mihai Eminescu” un text special ales pentru acest moment, acompaniat muzical de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu.

Costul unui bilet începe de la 30 lei și pot fi cumpărate de AICI. Evenimentul se va desfășura cu respectarea tuturor normelor de prevenție a COVID-19 aflate în vigoare la data de 3 octombrie 2021.

Sursa foto: Facebook/ Rock'n Snow

