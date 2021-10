ELCEN spune că nu are soluții de rezervă, orice avarie va fi resimțită de bucureșteni

Electrocentrale Bucureşti nu are echipamente de rezervă şi orice avarie a echipamentelor de producere a energiei termice va fi resimţită de consumatori, a afirmat Adrian Tudora, administratorul special al companiei.

El a arătat că producătorul de energie termică poate asigura necesarul pentru condiţiile actuale de temperatură de afară, iar de la finalul lunii, este pregătit să intre în sezonul rece, scrie Agerpres.

"Cu toate acestea, aş vrea să trag un semnal de alarmă sau să aduc în atenţie faptul că nu s-au făcut investiţii, echipamentele pe care le avem pentru sezonul rece funcţionează cam toate, nu mai avem rezerve, astfel încât o eventuală avarie la una din instalaţiile existente în funcţiune cu siguranţă se va repercuta în sistemul de termoficare ca răspuns. Sigur, avariile vor fi remediate cât mai repede şi vom reveni la schema normală. Dar, aşa cum spuneam, şi la şcoală învăţam că trebuie să ai un echipament în funcţiune, iar altul de rezervă care să ştie să preia producţia lipsă din producţia celor aflate în funcţiune. Din păcate rezervele uşor-uşor au fost scoase din exploatare, nu s-a venit cu nimic în loc şi am ajuns la situaţia că putem asigura termia în oraş, dar funcţionăm cu toate capacităţile", a precizat Tudora, într-o conferinţă organizată de Asociaţia Energia Inteligentă.

El a arătat că preţul gigacaloriei va creşte cu siguranţă, întrucât preţul gazelor s-a dublat, însă nu au fost finalizate încă toate calculele.

Din fericire, Elcen şi-a asigurat întregul necesar de gaze pentru această iarnă de la Romgaz la un preţ sub cel al pieţei.

Citeste si: Nicușor Dan: PMB are bani pentru majorarea subvenției dacă va...

"Normal că explozia de preţ a gazelor naturale a dus la o reacţie în lanţ. Romgaz a dublat preţul faţă ce aveam noi anul trecut, ceea ce a condus la vehicularea în spaţiul public a unor prognoze privind creşterea costului de producţie a gigacaloriei cu impact foarte mare asupra populaţiei. Ce pot să spun este că Elcen e totuşi un caz fericit, pentru că am început negocierile cu Romgaz în luna iulie, înainte de explozia de preţuri, drept pentru care am reuşit negocierea unui preţ bun. La momentul acesta, Elcen are asigurată întreaga cantitate de gaze de care nevoie, la un preţ mai mult decât competitiv, mai mic decât preţul pieţei", a precizat oficialul producătorului de energie.

Până la sfârşitul lunii, ANRE va recunoaşte costurile Elcen şi noile preţuri pentru energia electrică şi cea termică.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: