Ciucu va cere demisia conducerii Metrorex, dacă stația de metrou din Drumul Taberei nu va fi gata în patru luni

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat că în cazul în care lucrările de la staţia de metrou Parc Drumul Taberei nu vor fi finalizate până în toamnă, va cere demisia conducerii Metrorex, relatează Agerpres.

Liderul PNL Bucureşti a declarat că l-a convins personal pe fostul premier Florin Cîţu să aloce bani pentru acest proiect, în perioada în care Ministerul Transporturilor era condus de Cătălin Drulă.



Ciprian Ciucu a mai declarat că ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, trebuie "să pună mai multă presiune" pe Metrorex, astfel încât "să se termine o dată cu nebunia" din Parcul Drumul Taberei.



"Mie mi s-a promis că în iunie (vor fi gata lucrările, n.r.), dar nu cred că vor fi în iunie. O să am o discuţie foarte serioasă cu domnul ministru Grindeanu, să vedem ce putem face la nivelul conducerii Metrorex. Când era guvernul cu USR, m-am implicat personal, s-au pierdut bani de către guvernarea anterioară - nu a lui Ludovic Orban, dinainte, guvernarea PSD - s-au pierdut bani pe Metrorex şi asta se poate demonstra. Adică, nu au mai fost decontaţi prin fonduri europene. Şi l-am întrebat pe ministrul Drulă când termină lucrările la Metrorex în Drumul Taberei şi mi-a spus: 'Nu am bani'. 'Cât îţi mai trebuie?' '32 de milioane lei'. (...) L-am convins pe premierul Florin Cîţu, căruia îi mulţumesc, să dea la Metrorex 60 de milioane, ca să termine lucrările din Drumul Taberei. Şi a făcut alocare bugetară pentru Metrorex, de 60 de milioane", a precizat preşedintele PNL Bucureşti.



Potrivit acestuia, actuala conducere a Metrorex nu are scuza lipsei de bani. Ciucu a menţionat că săptămâna viitoare va merge la Metrorex, iar în cazul în care va afla că banii au fost direcţionaţi în altă parte, va cere demisia conducerii.



"Dacă aflu - şi o să mă duc probabil săptămâna viitoare la Metrorex - că banii aceia au fost direcţionaţi în altă parte, o să cer demisia actualei conduceri a Metrorex. Pentru că toate lucrurile au o limită. Nu putem să îi ţinem în mizerie pe oamenii din Drumul Taberei. Eu ştiu ce înseamnă asta, pentru că am avut zece ani şantierul sub geamul de la bucătărie. La mine nu mai e şantier acum, dar e în continuare la Moghioroş. Nu poţi să ţii oamenii 12 ani într-un şantier, în mediul urban. (...) E un mesaj pe care îl transmit conducerii Metrorex. Chiar astăzi au consiliu de administraţie. O să mai vină un mandat de patru luni, dacă nu mă înşel, al actualei conduceri şi al actualului consiliu de administraţie. Dacă în următoarele patru luni nu văd că, până la sfârşitul toamnei cel puţin, nu vor închide şantierul din Drumul Taberei, o să le cer in corpore demisia", a spus liderul liberal.



În ce priveşte proiectul de extindere a magistralei de metrou M4, de la Gara de Nord până la Gara Filaret, viceprimarul Stelian Bujduveanu a declarat că va solicita Direcţiei de Urbanism să urgenteze emiterea avizului, în cazul în care Metrorex a remediat toate neconcordanţele semnalate.



"Subiectul acesta a fost pe agenda noastră începând de anul trecut, când se făcea acest ping-pong de care vorbiţi, am participat la mai multe întâlniri de lucru cu reprezentanţii Metrorex şi cei ai PMB. Din păcate, Direcţia de Urbanism nu este condusă de către liberali, ca să spun aşa, şi noi nu avem cum să influenţăm acei specialişti care cred că mai mult s-au obişnuit în ultimii 30 de ani să blocheze Bucureştiul decât să îl dezvolte. Noi îi întrebăm pe aceşti oameni care cred că pot bloca printr-o semnătură o magistrală de metrou ce au făcut cu PUG-ul în ultimii ani şi am vrea un răspuns clar, pentru că de aici ni se trag toate, de la o lipsă de coerenţă de dezvoltare urbană. Ne trezim cu blocaje în dezvoltarea rutieră sau subterană a metroului pentru că un domn sau o doamnă dintr-o direcţie nu s-a uitat bine pe plan şi i se pare că o staţie iese unde, în viitor, ar trebui să fie extins un bulevard", a mai spus viceprimarul, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă.

Sursa foto: Facebook / Ciprian Ciucu

