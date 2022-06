O nouă destinație culturală în București: când se redeschide Grădina cu Filme - Cinema & More și care va fi programul

Primăria Capitalei prin CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, redeschide pe 2 iunie 2022, Grădina cu Filme - Cinema & More din Piața Alexandru Lahovari nr.7, spațiu care propune un program artistic diversificat în cel de-al nouălea sezon: proiecții de filme, concerte acustice (Partizan, Maria Răducanu, Jazú, Bogdan Simion & Lăutarii de mătase), sesiuni Q&A cu personalități din industria cinematografică din România, spectacole de teatru și show-uri de stand-up comedy.

”Până pe data de 2 octombrie, în Grădina cu Filme, în fiecare săptămână, de joi până duminică, Primăria Capitalei prin CREART, organizează proiecții de filme, concerte acustice, spectacole de teatru, show-uri de stand-up comedy, sesiuni Q&A cu personalități din industria cinematografică din România. Într-un cadru care recreează atmosfera grădinilor de vară continuă, de asemenea, două dintre cele mai cunoscute programe: Seara Filmului Românesc, cu dezbateri din lumea cinematografiei autohtone și Seara Filmului European, care aduce în prim plan perspective culturale și cinematografice unice, în parteneriat cu institute culturale și ambasade din România”, anunță Nicușor Dan prin intermediul unei postări pe Facebook.

Proiectul va continua două dintre cele mai cunoscute programe: Seara Filmului Românesc, cu dezbateri din lumea cinematografiei autohtone și un program curatoriat de Ileana Bîrsan și Seara Filmului European, continuând colaborarea cu institute culturale și ambasade din România. Tot în parteneriat cu institute culturale și ambasade se va desfășura și proiectul Seara Filmului de Dans, dedicat în această ediție unor coregrafe care au marcat scena performativă internațională: Martha Graham, Sasha Waltz, Noa Wertheim (Vertigo), Anne Teresa De Keersmaeker (Rosas). Nu vor lipsi nici filmele internaționale premiate la cele mai importante festivaluri și evenimente de specialitate.

Ca în anii precedenți, programul actualei ediții va fi completat de concerte acustice, spectacole de teatru, improvizație și stand-up comedy, astfel încât publicul bucureștean să se poată bucura de activități culturale de diverse tipuri în spațiul outdoor Grădina cu Filme – Cinema & More. O noutate a acestui sezon vor fi două open call-uri, unul dedicat spectacolelor de teatru independente (luna iulie) și un alt open call dedicat trupelor muzicale aflate la început de drum, programul desfășurându-se sub genericul „New Band in Town” (luna august).

Programul complet poate fi consultat AICI.

Sursa foto: Nicusor Dan / Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: