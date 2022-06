Ministrul Sportului: David Popovici a arătat lumii întregi cât de puternici putem să fim

Ministrul Sportului, Eduard Novak, i-a felicitat pe înotătorul David Popovici şi staff-ul său pentru cele două medalii de aur cucerite la Campionatele Mondialele de nataţie de la Budapesta, cu prilejul unei festivităţi desfăşurate la Salonul Oficial de la Aeroportul Internaţional ''Henri Coandă'' din Otopeni.

România a cucerit două medalii de aur la Mondialele de la Budapesta, ambele prin tânărul David Popovici (17 ani), reprezentant al CS Dinamo, care s-a impus la 100 m liber şi 200 m liber, în timp ce Robert Glinţă, tot de la CS Dinamo, a ocupat locul cinci în finala de la 50 m spate şi locul opt în finala de la 100 m spate. Popovici a stabilit la Budapesta şi două noi recorduri mondiale de juniori în cele două probe.

''Am aşteptat un campion care ne-a făcut mândri şi am simţit într-adevăr că suntem parte a acestei ţări, suntem uniţi, suntem puternici şi încă o dată s-a demonstrat, şi David ne-a demonstrat, faptul că sportul ne uneşte. Sportul poate să fie şi este cel mai bun ambasador al nostru, sportul ne face mândri că suntem români. Vreau să-i mulţumesc lui David Popovici, care câteva zile a reuşit să ne motiveze, să deschidă inimile noastre, ale tuturor din România. A arătat lumii întregi cât de puternici putem să fim. A arătat-o Nadia Comăneci, a arătat-o Ivan Patzaichin, a arătat şi fotbalul cândva. Dar astăzi suntem aici, într-un moment istoric în care putem să sperăm că în România poate să devină sportul pe care ni-l dorim. Guvernul a înţeles că sportul este important pentru România şi cât voi conduce acest minister, sportul va fi o prioritate. Din prima clipă în care am preluat acest minister am spus că înotul trebuie să fie un sport prioritar. Am sprijinit această federaţie şi astăzi suntem aici, aşa ne-a dat soarta, a devenit o stea David Popovici al României, care va fi cu siguranţă încă mulţi ani acolo şi o să ne putem mândri cu el. Acesta este doar începutul. Are 17 ani şi are încă foarte mulţi ani înainte să câştige foarte multe campionate şi Jocuri Olimpice. Însă cu siguranţă talentul nu este de ajuns. David, prin munca sa, disciplina sa, mentalitatea lejeră de adolescent profesionist a arătat cum trebuie să fie un sportiv profesionist. El este modelul, el trebuie urmat. Suntem în stare să fim ca David. El este modelul şi va motiva toată ţara. Noi suntem datori să construim bazine, să ajutăm acest sport, să reuşim să avem foarte mulţi campioni. Avem un diamant în România şi nu uitaţi acest lucru (...) şi noi toţi trebuie să sprijinim astfel de valori în România'', a declarat ministrul Eduard Novak, care i-a înmânat campionului un trofeu şi un cec de 200.000 dolari din partea Guvernului României, conform Agerpres.ro.

Popovici, debutant la Mondialele de seniori în bazin olimpic, a adus primele două titluri mondiale pentru înotul masculin românesc. România mai are două medalii de aur, cucerite de Tamara Costache (50 m liber, 1986) şi Diana Mocanu (200 m spate, 2001). Bilanţul României la Mondiale este acum de patru medalii de aur, una de argint şi şase de bronz.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a decis să îl decoreze pe sportivul David Popovici cu cea mai înaltă distincţie a statului român, Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Cavaler, ca urmare a performanţelor extraordinare obţinute la Campionatele Mondiale de nataţie. Preşedintele a trimis la aeroport buchete de flori în culorile tricolorului lui David Popovici şi mamei sale, precum şi echipei de nataţie de a Mondiale.

Sursa foto: David Popovici/ Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: