Radu Mihaiu: Ne cad copacii în cap! PMB nu emite avizele necesare pentru defrișări și toaletări

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, semnalează riscul prăbuşirii unor copaci şi susţine că, deşi a trimis reprezentanţilor Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB) peste 1.300 de cereri de aviz de defrişare sau toaletare, le-a primit doar pentru câteva cazuri, relatează Agerpres.

"Ieri a bătut vântul puţin mai tare în Bucureşti şi au căzut 19 copaci. Anul acesta am avut 72 de astfel de incidente. Mai grav e că nu e o surpriză pentru nimeni. Nu e niciun secret că pomii din Bucureşti nu sunt îngrijiţi corespunzător (nu s-au făcut toaletări, pomii complet uscaţi nu au fost defrişaţi).

E valabil în tot oraşul, pentru că PMB nu emite avizele necesare acestor lucrări. Am obosit să tot ascund sub preş problema reală. Am trimis către PMB 1.328 cereri de aviz de defrişare şi/sau toaletare şi nu am primit decât punctual pentru câteva cazuri. Eu înţeleg că înainte s-au făcut toaletări agresive şi defrişări fără sens. Dar unele toaletări şi unele defrişări chiar sunt necesare", a spus Radu Mihaiu.

Edilul afirmă că aceasta a devenit o problemă de siguranţă pentru bucureşteni şi nu poate fi înlocuit un exces cu un altul.

"Ne cad copacii în cap! Deja a devenit o problemă de siguranţă pentru locuitorii din Bucureşti. În nenumărate rânduri am cerut primarului general să proceseze aceste cereri şi să găsească o soluţie. Deocamdată primim doar promisiuni. E o situaţie urgentă. Pe măsură ce intrăm în sezonul rece, riscul unor prăbuşiri de copaci creşte considerabil", a adăugat Radu Mihaiu.

Sursa foto: Facebook / Radu Mihaiu

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: