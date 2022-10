FOTO: Protest de susținere a comunității LGBTQ în București

UPDATE 16:25 - Organizatorii transmit că la marș participă aproximativ 1.500 de persoane.

Aproape 500 de persoane s-au adunat sâmbătă în Piața Universității la un protest de susținere a comunității LGBTQ. Oamenii s-au adunat în fața Teatrului Național începând cu ora 14:00.

FOTO: Protest pro-LGBTQ în Capitală

Aproximativ 500 de persoane sunt prezente la protestul „Tradiția noastră e Iubirea”, unde se arată nemulțumiți de proiectul de lege depus în Parlament care prevede o interdicție a informațiilor despre homosexualitate și identitate de gen în familie, școli, instituții medicale, mass-media, internet și alte mijloace de comunicare.

„Vrem acte schimbate”, „Drepturi egale nu vorbe goale”, „Fără ură și cenzură” sunt printre principalele lozinci care se strigă la kilometru zero al Bucureștiului. De acolo, manifestanții vor merge în marș către Piața Victoriei, unde vor protesta în fața Guvernului.

Sursa foto: Oana Maria Filip

„România este una dintre ultimele 6 țări membre UE care încă nu au niciun fel de recunoaștere a cuplurilor formate din persoane de același sex. Persoanele gay, lesbiene și bisexuale sunt cetățeni cu obligații egale în fața legii, care au nevoie de drepturi egale. În ultimii 10 ani au fost respinse deja 3 propuneri legislative de parteneriat civil. În 2019 a fost depus ultimul proiect de lege care propune parteneriat civil între persoane de același sex și de atunci zace în continuare pe mesele Camerei Deputaților. Cerem parlamentarilor să aprobe legea parteneriatului civil!”, se arată în descrierea evenimentului de pe Facebook, organizat de Mozaiq, organizație ce apără drepturile persoanelor LGBT din România.

Peste 1.000 de oameni au trimis deja mailuri către deputați pentru respingerea legii, arată reprezentanții Mozaiq.

Ce prevede proiectul de lege anti-LGBTI în România, care i-a scos pe oameni pe străzi

În primpvara acestui an, Senatul României a adoptat în mod tacit un proiect de lege care îngrădește drepturile și libertățile comunităților LGBTQ, depus de șapte parlamentari UDMR. Inițiatorii proiectului legislativ susțin că sunt puse în pericol valorile tradiționale și cele bazate pe creștinism.

Concret, proiectul de lege depus de UDMR (poate fi consultat AICI) prevede „protejarea copilului împotriva difuzării prin orice mijloace de conținuturi privind devierea de la sexul stabilit la nașere sau popularizarea schimbării de sex sau a homosexualității”. Inițiatorii proiectului susțin că teoria genului, propagată de țările din Vestul Europei reprezintă un pericol la adresa valorilor tradiționale, „bazate pe creștinism, și însuși nucleul de bază al societății, familia creștină”. Nu este prima dată când un astfel de proiect este depus în România.

Discriminarea persoanelor LGBT costă România între 6,3 și 17,6 miliarde de lei în fiecare an, ceea ce reprezintă între 0,63% și 1,75% din PIB-ul țării și mai mult decât bugetul Ministerului Sănătății din 2021 care este de 17,4 miliarde de lei, arată datele unui studiu realizat de organizația Open for Business și Asociația Accept și Romanian Diversity Chamber of Commerce.

Sursa foto: Oana Maria Filip

