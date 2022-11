Nicușor Dan a acuzat, într-o postare pe Facebook, că CSM București a acordat, în 2018, prime în valoare totală de 1.076.330 de lei care au ajuns la personalul administrativ, care nu avea dreptul să primească acești bani. Conform legislației în vigoare la acel moment, numai sportivilor și colectivelor tehnice li se pot acorda astfel de prime, ca o mulțumire pentru rezultatele din competiții.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține că a descoperit cum prime în valoare de peste un milion de lei au ajuns la niște angajați ai CSM București care, din punct de vedere legal, nu puteau primi aceste sume. Este vorba despre niște prime care ar fi fost virate mai multor angajați din administrație, inclusiv directorului general al CSM Gabriela Szabo, în urmă cu patru ani. Acuzațiile vin în contextul în care, în septembrie, PMB vira 3,5 milioane de euro în visteria CSM-ului.

Mai recent, primarul a spus că vrea să schimbe imaginea clubului, asta la mai bine de un an după ce tot el spunea că „Bucureștiul are nevoie” de clubul de handbal care a pierdut, anul trecut, titlul în liga internă feminină în favoarea Rapidului. Nicușor Dan a spus pe Facebook că, din suma totală de 1.076.330 de lei, „190.965 de lei au fost încasați în mai multe tranșe de Gabriela Szabo tot sub formă de primă.” În plus, primarul susține că se investighează și un posibil conflict de interese, „generat de un contract încheiat de conducerea Clubului în 2018 cu o firmă cu care Gabriela Szabo a încheiat ulterior, în același an, un contract de cesiune de drepturi de autor.”

Primarul mai subliniază și că analizele interne făcute sub conducerea sa arată că reorganizările făcute în sânul CSM-ului în perioada 2017-2019 nu au dus la schimbările dorite. „Litigiile din perioada 2018-2022 au generat costuri de 2.928.065 de lei reprezentând cheltuieli cu avocații. La acestea se adaugă despăgubiri și cheltuieli de judecată în valoare de 1.722.852 de lei (până la acest moment),” a mai spus Dan care susține că, în prezent, nu există o bază de date exhaustivă cu numele, vârstele și celelalte date ale sportivilor înregistrați în cadrul CSM București. „În plus, nu există o procedură cu privire la transferul sportivilor, cu privire la criteriile care trebuie avute în vedere în procesul de selectare a unui sportiv, la cum se aproximează valoarea unui sportiv.”

