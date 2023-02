60 de persoane şi 4 câini de căutare din România vor pleca în Turcia să ajute în urma cutremurului

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunţat că România va trimite în Turcia o echipă de salvare RO-USAR formată din 60 de persoane şi 4 câini de căutare, precum şi trei aeronave, care vor transporta şapte tone de echipamente.

El a mai precizat că echipa care pleacă din partea României este autorizată de Naţiunile Unite, fiind pregătită pentru intervenţii internaţionale.

"Am oferit sprijinul prin Mecanismul de Protecţie Civilă Europeană, prin care s-a primit solicitarea din partea autorităţilor turce. Am fost acceptaţi. Am fost a doua echipă acceptată, după Olanda, pentru trimiterea de echipe de căutare, salvare. La acest moment, echipa noastră este formată din 60 de persoane, care includ: 52 de persoane din partea Unităţii de căutare-salvare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; personal medical - doi medici şi doi asistenţi de la SMURD Bucureşti: doi voluntari de la Clubul de câini utilitari, cu doi câini care au mai participat la misiuni, pe lângă cei doi câini care sunt trimişi şi de IGSU. Deci, vorbim de patru câini de căutare, din zonele de cutremur, antrenaţi în acest sens", a spus Arafat, pe aeroportul Otopeni.

Arafat a menţionat că Forţele Aeriene Române din cadrul Ministerul Apărării au pus la dispoziţie trei avioane, care vor transporta 7 tone de echipamente de căutare-salvare, inclusiv corturi şi mâncare, deoarece echipele vor trebui să fie complet independente pentru o perioadă de cel puţin 14 zile.

"Primele două avioane (...) vor face două ore şi jumătate până la punctul unde vor ateriza, care este aeroportul din Adana, după care al treilea avion, la diferenţă de vreo două ore, va pleca cu restul echipamentelor", a spus el.

Arafat a adăugat că în cursul zilei s-a desfăşurat o videoconferinţă organizată de Comisia Europeană, la care au participat şi alte state europene care intenţionează să susţină Turcia.

"Aproape toată Europa se mobilizează şi vor veni foarte multe oferte şi deja multe au fost acceptate pe parcursul dimineţii", a spus Arafat.

Şeful DSU a precizat că eforturile de susţinere trebuie coordonate cu autorităţile din Turcia, prin intermediul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

"Orice persoană care pleacă pe cont propriu sau neorganizat riscă să fie întoarsă sau să nu fie inclusă în nicio echipă de căutare-salvare, pentru că dacă nu este anunţată şi nu este acceptată, nu poate să fie inclusă în aceste echipe. Rugămintea noastră: dacă e nevoie de voluntari, de organizare de echipe suplimentare, vom anunţa aceste lucru, dar numai în comun acord cu autorităţile din Turcia şi cu Mecanismul de Protecţie Civilă Europeană", a afirmat el.

În ce priveşte pregătirea României pentru o astfel de situaţie, pe plan intern, Raed Arafat a declarat că ţara noastră a cheltuit pe parcursul ultimilor ani "sume imense" din fonduri europene pentru echipamente.

"În ţară, echipamente de căutare-salvare noi am adus prin fondurile europene: două containere, două seturi de echipamente în fiecare judeţ. Echipa noastră naţională a instruit echipele din ţară astfel încât în fiecare judeţ, pentru fiecare container, 20-25 de persoane sunt instruite pentru containerul respectiv. Se consideră că sunt echipe de intervenţie ce pot fi mobilizate în ţară, dacă este nevoie", a declarat Arafat.

În ţară vor fi aduşi nouă studenţi Erasmus, dar România a acceptat să preia şi alţi cetăţeni europeni, pentru a-i aduce din Turcia, a mai afirmat Arafat.

Cutremurul cu magnitudinea 7,8, conform Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), a lovit centrul Turciei şi nord-vestul Siriei la ora locală 4.17 (1.17 GMT). Seismul a avut epicentrul în apropierea oraşului turc Gaziantep, nu departe de graniţa cu Siria.

Un alt seism, cu magnitudinea 6,7, a avut loc în aceeaşi regiune, aproximativ zece minute mai târziu, la ora 4:28 (1:28 GMT), la o adâncime de circa 9 kilometri, a indicat USGS.

