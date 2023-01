Nicușor Dan vrea să aloce 10 milioane de lei pentru sterilizarea câinilor

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că are în vedere alocarea a 10 milioane de lei în bugetul din acest an pentru sterilizarea câinilor, dar a menţionat că suma va fi stabilită în urma discuţiilor cu grupurile politice din Consiliul General al Capitalei, relatează Agerpres.

Proiectul de buget urmează să fie aprobat în şedinţa de vineri a CGMB.

"Nu vreau să avansez aceste cifre înainte să am discuţia cu colegii din Consiliul General. În linii mari, trebuie să socotim o medie de 200-220 de lei pentru un câine microcipat şi sterilizat. Dacă ne gândim la 50.000 de câini, cât ar fi rezonabil să facem într-un an, asta ar însemna un buget cam de 10 milioane de lei pentru această activitate", a spus edilul general în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul PMB.

Nicuşor Dan a estimat că la nivelul Capitalei ar fi necesari 20 de milioane de lei pentru sterilizarea şi microciparea tuturor câinilor, iar pentru Ilfov ar mai fi necesari 10 milioane de lei.

"Estimez că în curţile oamenilor sunt de ordinul a 100.000 de câini. Asta înseamnă că la nivelul municipiului Bucureşti vorbim de o sumă de 20 - 22 de milioane de lei pentru a termina problema microcipării şi sterilizării. Nu am o estimare la nivelul judeţului Ilfov, dar probabil că este undeva la un sfert din ce se întâmplă în municipiul Bucureşti - de ordinul ăsta de mărime. Deci, aşa, grosier, pentru a rezolva microcipare, sterilizare pe Bucureşti şi pe Ilfov, vorbim de treizeci de milioane de lei", a mai spus el.

Potrivit acestuia, în 2022 s-au cheltuit aproximativ 8.000.000 de lei pentru adăposturile de câini din Capitală, suma incluzând servicii medicale, paza şi hrana câinilor şi curăţenia.

Nicuşor Dan a precizat că în ultimii doi ani, echipele ASPA au desfăşurat patru campanii în cartierele periferice ale Bucureştiului. Totodată, a subliniat că sterilizarea şi microciparea trebuie realizate şi în localităţile din Ilfov.

"Există o cartare, inclusiv pe cartiere, număr de proprietăţi care au fost vizitate, câţi oameni le-au deschis, câţi câini au găsit acolo unde au deschis. (...) Este un efort sistematic pe care trebuie să-l facem la nivelul Bucureştiului şi la nivelul judeţului Ilfov pentru a gestiona această problemă. Adică, aşa cum trebuie făcut în Bucureşti, trebuie făcut şi în Ilfov: trebuie să vedem care sunt acele proprietăţi de pe care ies câini în zona publică. Pe de altă parte, aşa cum trebuie să facem microcipare şi sterilizare în Bucureşti, trebuie să o facem şi în localităţile din Ilfov", a mai declarat Nicuşor Dan.

Programul de intervenţii al ASPA în vederea prinderii câinilor de pe domeniul public se desfăşoară zilnic, între orele 8,00 - 22,00.

"A fost o confuzie în spaţiul public. Există, pe de o parte, un număr de telefon al ASPA, care într-adevăr funcţionează, de luni până vineri, de la 8,00 la 16,00. Pe de altă parte, există numărul pentru intervenţii, care este numărul care funcţionează aici, la Primăria Capitalei, şi în baza apelului, la acest număr se accesează cele şapte echipe de intervenţii, cele care sunt de serviciu. Programul de intervenţii este, de fapt, de luni până duminică, de la 8,00 dimineaţa până la ora 22,00 seara. Deci, la orice moment, există un echipaj care este disponibil. E adevărat că sunt momente în care echipajele nu fac faţă şi atunci intervin o oră sau două sau uneori o zi mai târziu", a mai precizat Nicuşor Dan.

El a arătat că în momentul în care va exista o concluzie a verificărilor realizate de Parchet şi de către Corpul de control, "vinovaţii vor plăti".

"Există două controale: unul pe care îl face Corpul de control şi pe care l-a început deja şi este în curs şi unul pe care îl fac Parchetul şi Poliţia. Când o să avem rapoartele acestor controale, vinovaţii vor plăti", a subliniat primarul general.

Întrebat de ce nu a avut mai rapid o declaraţie publică după moartea Anei Oroş Daraban, edilul general a replicat că a adunat "foarte multe date" de la instituţiile din subordine şi că a vrut să aibă o poziţie argumentată.

"Am avut foarte multe discuţii şi am colectat foarte multe date din instituţiile care sunt în subordinea mea. Am vrut să am o poziţie argumentată", a spus Nicuşor Dan.

