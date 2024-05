Tigers Summit 2024. Marius Istrate: România, de la țară gri la una optimistă

Prima ediție a Tigers Summit, un eveniment în care celebrăm inovația românească și oamenii din spatele ei, are loc pe 28 mai, în București, la Nayam Events. Marius Istrate, președintele TechAngels, cea mai mare asociație de investitori de tip angel de la noi din țară, ni se alătură la Tigers Summit 2024. Cum vede el evoluția startup-urilor din România?

Tigers Summit este un eveniment susținut de către Vodafone Business, ca Technology Partner, Daktela și Arggo.

De asemenea, Community Partners sunt La French Tech Bucharest și British Romanian Chamber of Commerce.

Marius Istrate este investitor, consultant pentru startup-uri și partener de investiți. Este președintele TechAngels România, cea mai mare comunitate de investitori privați din România. Anterior a fost Venture Partner la 3VC, investitor și adviser Crew Capital, iar anterior a lucrat la UiPath, primul unicorn românesc unde a fost responsabil de zona de HR, talent și creșterea oamenilor în companie. A fost alături de UiPath din momentul când firma avea 120 de angajați până când a ajuns la 3.000 de angajați.

”Primul contact l-am avut în 2013-2014, în perioada în care conduceam SkillValue (agenție de recrutare IT și platforma de evaluare a competențelor în domeniul IT) și am întâlnit primii clienți de tip start-up/scale-up. A fost nevoie de 2-3 ani ca sa înțeleg nevoile specifice start-up-urilor. În 2016 am cunoscut echipa UiPath și în 2017 am devenit Chief People Officer al UiPath. Până în 2020 am fost 200% focusat pe activitatea UiPath, deci am văzut mai puțin ce se întâmplă în România. Din 2020 sunt Business Angel și mi-am propus să fac cât pot de mult pentru a sprijini și alți antreprenori să-și crească business-urile într-un mod sănătos, la nivel global”, ne-a spus Marius Istrate în ceea ce privește evoluția sa în ecosistemul românesc de startup-uri.

Marius Istrate vine alături de noi la Tigers Summit 2024. Rezervă-ți locul la eveniment pentru a sta de vorbă cu el și cu alți investitori, fondatori, manageri.

Marius Istrate a fost ales președinte al TechAngels, un grup deschis de investitori privați interesați să susțină dezvoltarea start-up-urilor din domeniul tehnologiei din România și din regiune. În acest moment, asociația are un număr de peste 140 membri.

”Mi-au trebuit încă 9-12 luni după plecarea din UiPath ca să înțeleg unde se afla start-up-urile din România raportat la cele din SUA și Vestul Europei. Din 2021 am devenit membru TechAngels, iar din 2023 conduc acest grup”, completează Marius, precizând faptul că învață constant despre ecosistemul local de startup-uri.

Este convins că alături de membrii TechAngels, alături de fondatori de startup-uri, parteneri în fonduri de VC pot mișca lucrurile ”în direcția și cu viteza corectă”.

”Există o evoluție remarcabilă după intrarea României în UE, în 2007, în ciuda crizei din perioada 2009 - 2011. Cred că mulți dintre noi au uitat cum arăta România în 1996 sau în 2000. Astăzi întâlnesc fondatori de start-up-uri care nu au nici cea mai vagă idee ce înseamnă să trăiești într-o țară din care nu poți călători liber oriunde în Spațiul Economic European. Impactul psihologic pozitiv al acestor schimbări a fost masiv. Acesta este motivul pentru care astăzi avem start-up-uri și oameni destul de curajoși încât să fondeze start-up-uri sau să finanțeze idei riscante”, adaugă președintele TechAngels.

Așadar, în viziunea sa, și în ecosistemul de business și startup-uri am trecut de la ceva lipsit de speranță la o serie întreagă de oportunități.

”Start-up-urile de aici au evoluat exact așa cum a evoluat și România: de la o țară gri, sărăcită și lipsită de speranță, la o țară dinamică, cu oameni ceva mai încrezători în viitor”, declară Marius Istrate.

Cum ar putea arăta România și ecosistemul local de startup-uri după alți 34 de ani? Marius recunoaște că nu știe ce așteptări să aibă. Dar este sigur că oamenii vor căpăta tot mai multă încredere să facă lucruri extraordinare folosindu-se de tehnologie.

”Se spune că avem tendința să supraestimăm impactul tehnologiei pe termen scurt și să-l subestimăm pe termen lung. Ca atare, nu știu să spun unde va fi România peste 34 de ani. Dar sper că oamenii implicați în business și în tehnologie în mod particular vor fi mai încrezători, mai curajoși, mai deschiși la nou și că vor avea un apetit și mai mare pentru risc”, concluzionează Marius Istrate, președintele TechAngels.

Cine vine la eveniment?

Companii românești și internaționale care au marcat ultimii 34 de ani

Tineri inovatori care au găsit noi modalități de a face business - prin modele noi sau prin tehnologie

Lideri de afaceri

Specialiști din mediul academic sau din industrie

Premiere mondiale care se vor realiza în România

Află și cine sunt primii speakeri anunțați pentru Tigers Summit 2024, pe 28 mai la Nayam Events în București. Sunteți pregătiți să transformați lucrurile? Veniți alături de cei ca voi la Tigers Summit - înscrieri aici.

