Primul film documentar despre drumul spre succes al startup-urilor din România

Producția „Romanian Startups - Roaring Tigers of Europe” este primul documentar despre startup-urile din România. Pe scena How to Web 2023, unul dintre cele mai mari evenimente din Europa Centrală și de Est dedicat ecosistemului de tech și startups start-up.ro și VideoCorp au prezentat primul teaser extins a filmului ce va avea premiera în decembrie 2023.

Trailerul „Romanian Startups - Roaring Tigers of Europe” poate fi urmărit mai jos:

Inițiativa, unică în peisajul cultural și mediatic din România, va spune povestea inovatorilor români și cum au apărut startup-urile din România, care sunt momentele cheie de evoluție și încotro se îndreaptă. România este o piață importantăa nu doar pentru marii giganți IT care angajează români, dar și pentru tineri ale căror idei devin realitate prin intermediul tehnologiei.

Documentarul start-up.ro „Romanian Startups - Roaring Tigers of Europe” va avea premiera în luna decembrie 2023 și va fi o radiografie a drumului pe care l-au parcurs afacerile inovatoare din România până astăzi.

În ultimele 9 luni echipa start-up.ro a discutat cu mai bine de 60 de antreprenori și investitori din România și din străinătate, pentru a încerca să contureze o imagine corectă a evoluției ecosistemului.

Documentarul produs de start-up.ro și VideoCorp este regizat și editat de Florin Cașotă, editor start-up.ro și Project Manager VideoCorp, iar scenariul este realizat de Oana Coșman, editor start-up.ro și redactor-șef al publicației Green Start-Up.

Lansarea teaserului în cadrul How to Web a fost însoțită de un panel de discuții din care au făcut parte Bogdan Iordache (Underline Ventures), Ana Crețu (InnovX-BCR), Ana-Maria Andronic (Bravva Angels), Cristian Pațachia (Orange), alături de care a fost dezbătut modul în care poate evolua ecosistemul românesc de startup-uri.



start-up.ro este una dintre publicațiile de presă cele mai active care spune povestea antreprenorilor români, mai ales a celor din zona de startup-uri tech.



Printre antreprenorii și investitorii intervievați pentru realizarea acestui documentar se numără Radu Georgescu (SeedBlink), Bogdan Iordache (Underline Ventures, How to Web), Andrei Pitiș și Răzvan Rughiniș (Innovation Labs), Flavia Husar și Daniel Rosner (Innovation Labs), Vladimir Oane (Deepstash), Ioan Iacob (Qualitance), Dan Mihăescu (GapMinder), Marius Ghenea (Catalyst România), Sergiu Neguț (Fintech OS), Ana Maria Andronic (Bravva Angels), Radu Constantinescu (Qualitance), Dorin Boerescu (2Performant), Cristian Munteanu (Early Game Ventures), Alexandru Agatinei și Monica Zara (How to Web), Cristian Dascălu (Techcelerator), Tudor Stanciu (Ventures2Law), Dan Lupu (Earlybird Ventures), Ondrej Bartos (Credo Ventures) dar și reprezentanți ai unor organizații precum Rubik Hub (Piatra Neamț), Cluj Hub, CoWork Timișoara, Impact Hub București și Make IT in Oradea.

Documentarul „Romanian Startups. Roaring Tigers of Europe” este o producție start-up.ro, VideoCorp și InternetCorp și este susținut de către BCR, Orange, 2Performant, Mihai Guran, Flaviu Simihăian, Launch, How to Web, Impact Hub și Rubik Hub.

