Premiera documentarului “Romanian Startups - Roaring Tigers of Europe” - 5 decembrie 2023

start-up.ro și VideoCorp anunță premiera documentarului “Romanian Startups: Roaring Tigers of Europe”. Aceasta va fi organizată pe 5 decembrie, începând cu ora 17.00, în Aula Magna a Universității Româno-Americane.

După 12 luni de muncă la primul documentar care spune povestea startup-urilor de tehnologie din România, start-up.ro, VideoCorp și InternetCorp invită comunitatea antreprenorilor și inovatorilor din România la premiera filmului.

Universitatea Româno-Americană, partener al organizațiilor antreprenoriale din România, este gazdă a acestui eveniment în Aula Magna din București. 420 de persoane vor avea ocazia să vadă premiera înainte de publicarea acesteia pe canalele online în 2024.

Documentarul spune povestea începuturilor antreprenorilor din România, dar și cum am devenit un adevărat tigru al regiunii când vine vorba de inovația tehnologică. Cu toate barierele existente, fondatorii și fondatoarele au reușit să crească. Treptat, un ecosistem s-a născut.

Locurile sunt limitate și prezența la premieră se poate face pe bază de invitație sau prin înscriere pe site-ul evenimentului.

Te poți înscrie pentru a aplica pentru un loc și să vezi printre primii documentarul care spune povestea ecosistemului pe site-ul dedicat aici.

Documentarul produs de start-up.ro și VideoCorp este regizat și editat de Florin Cașotă, editor start-up.ro și Project Manager VideoCorp, iar scenariul este realizat de Oana Coșman, editor start-up.ro și redactor-șef al publicației Green Start-Up.

Ideea documentarului a pornit la finalul anului trecut, după ce Oana Coșman, a văzut o serie documentară realizată de către Google numită “Hacking Google”. Atunci a renăscut o idee mai veche de a realiza o serie documentară despre evoluția startup-urilor din România, dar totul s-a transformat într-un film documentar ce a luat numele “Romanian Startups: Roaring Tigers of Europe”.

“Roaring Tigers a fost titlul de lucru încă de la început, când nu știam numele final. Ne-am inspirat dintr-un raport Inovo VC publicat la finalul lui decembrie 2022 care numea România drept tigrul regiunii datorită creșterii și dezvoltării. Considerăm că titlul acesta descrie viitorul startup-urilor din România și al fondatorilor, pentru că ar trebui să vorbim mai mult despre ceea ce facem. Știm că nu avem capacitatea de storytelling a unui fondator din Statele Unite, suntem obișnuiți să muncim greu, dar nu vorbim destul despre rezultatele noastre”, explică Oana Coșman.

”Acoperim perioada din 1990 până astăzi, de la renașterea capitalismului în România, după căderea comunismului, atunci când au fost fondate primele firme de tehnologie și de IT de către cei care se pregătiseră să fie profesori, ingineri sau lucrau în fabricile comuniste. Deși pornim de acolo și filmul va avea o structură cronologică, nu este un film despre trecut, ci unul despre cum am ajuns aici, unde suntem și care sunt oportunitățile de viitor pentru ecosistemul românesc de inovație dintr-o perspectivă globală și regională”, spune Florin Cașotă, Project Manager VideoCorp și regizor al filmului.

Rezervă un loc la premieră aici. Locurile sunt limitate.

Printre antreprenorii și investitorii intervievați pentru realizarea acestui documentar se numără Radu Georgescu (SeedBlink), Bogdan Iordache (Underline Ventures, How to Web), Andrei Pitiș și Răzvan Rughiniș (Innovation Labs), Flavia Husar și Daniel Rosner (Innovation Labs), Vladimir Oane (Deepstash), Ioan Iacob (Qualitance), Dan Mihăescu (GapMinder), Marius Ghenea (Catalyst România), Sergiu Neguț (Fintech OS), Ana Maria Andronic (Bravva Angels), Radu Constantinescu (Qualitance), Dorin Boerescu (2Performant), Cristian Munteanu (Early Game Ventures), Alexandru Agatinei și Monica Zara (How to Web), Cristian Dascălu (Techcelerator), Tudor Stanciu (Ventures2Law), Dan Lupu (Earlybird Ventures), Ondrej Bartos (Credo Ventures) dar și reprezentanți ai unor organizații precum Rubik Hub (Piatra Neamț), Cluj Hub, CoWork Timișoara, Impact Hub București și Make IT in Oradea.

Documentarul „Romanian Startups. Roaring Tigers of Europe” este o producție start-up.ro, VideoCorp și InternetCorp și este susținut de către BCR, Orange, 2Performant, Mihai Guran, Flaviu Simihăian, Launch, How to Web, Impact Hub, Rubik Hub și Universitatea Româno-Americană.

Sursa foto: InternetCorp

