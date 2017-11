Nu toti cei care trec pragul unui teatru sunt iubitori ai artei puse in scena, dar oricine poate aprecia interioarele cladirilor teatrelor. Unele teatre sunt la fel de spectaculoase la exterior, construite parca si pentru trecatori, nu doar pentru cei care vin aici sa priveasca jocul actorilor. Iata care sunt cele mai frumoase cladiri de teatru din lume, printre care si o constructie romaneasca:

Teatrul Globe din Londra, sau, cum ii spun englezii, Shakespeare’s Globe, reprezinta o replica a stabilimentului construit in 1599, de compania de teatru a lui Shakespeare. Cladirea initiala a fost distrusa de un incendiu in 1613, iar ceea ce vedem acum este o constructie ridicata in 1997, in acelasi loc si respectand structura originala, la care au fost insa adugate si cateva elemente moderne.

Foto: Claudio Divizia / Shutterstock.com

Palatul Garnier din Paris, decorul in care se desfasoara actiunea romanului Fantoma de la Opera, reprezinta cea mai costisitoare cladire construita in Paris in timpul celui de-al doilea Imperiu Francez, interioarele fiind bogat decorate cu elemente pretioase si candelabre.

Teatrul de Stat din Sydney a fost inaugurat in 1928 si este considerat o adevarata capodopera arhitecturala, care imbina goticul cu stilul art deco. Aici se gasesc al doilea cel mai mare candelabru din lume si o impresionanta orga Wurlitzer.

Teatrul National din Iasi, proiectat de doi arhitecti din Viena si inaugurat in 1840, a fost numit al doilea cel mai frumos teatru din lume, intr-un top realizat de BBC. Cladirea imbina stilurile neoclasic, rococo si baroc si este considerata una dintre cele mai elegante din Romania.

Ceea ce nu stiu multi romani, insa, este ca teatrele de maine, care ar putea intra in astfel de topuri in viitor, se construiesc chiar astazi. Mai exact, regizoarea Chris Simion-Mercurian planuieste sa ridice primul teatru construit impreuna, un proiect care va da nastere primului teatru independent construit in Romania, dupa 71 de ani. Grivita53, asa cum se va numi noul teatru, este o idee sustinuta de scriitorul francez Pascal Bruckner si de oameni de cultura de la noi, care are insa nevoie si de sprijinul publicului.

Teatrul La Fenice din Venetia, inaugurat in 1792, a trecut prin numeroase incendii, insa a fost reconstruit de fiecare data. De aici vine si denumirea sa, Fenice traducandu-se prin pasarea Phoenix. A fost scena multor premiere celere - opere de Rossini, Bellini si Verdi. Interiorul este spectaculos si bogat ornamentat, cu elemente care amintesc de epocile sale de glorie.

Foto: pisaphotography / Shutterstock.com

Teatrul National Noh din Tokyo a fost construit in 1983, din lemn de chiparos, acesta fiind si detaliul care il face atat de cautat de catre turisti. In ciuda faptului ca este conceput ca un teatru traditional, nu lipseste tehnologia moderna, pentru care Japonia este recunoscuta. Astfel, fiecare scaun este echipat cu propriul sistem de subtitrare, care include limba engleza.

Teatrul Schauspielhaus din Düsseldorf a fost ridicat la inceputul secolului 19, insa constructia actuala, inaugurata in 1970, este o varianta moderna a primului teatru. Arhitectura organica a cladirii aminteste de sculpturi si pare inspirata de forma cortinelor de teatru.

Sursa foto: Julie Mayfeng / Shutterstock.com