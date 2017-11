Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, organizeaza sase sesiuni de recrutare in luna noiembrie, in Romania, ca parte a celei mai mari campanii de angajari din istoria companiei intitulata #IamWIZZcrew.

In toata luna noiembrie, in cinci orase din Romania, Iasi, Cluj-Napoca, Craiova, Bucuresti si Timisoara vor avea loc sesiuni de recrutare de tip “Open Day” pentru insotitori de zbor, ceea ce inseamna ca orice persoana care indeplineste conditiile mentionate de Wizz Air se poate prezenta la interviurile organizate de companie.

Cei care vor trece cu succes de procesul de selectie se vor alatura echipajului de bord WIZZ, vor primi instruire completa gratuita, uniforme fara costuri si oportunitatea de a lucra in orasul lor natal pentru una dintre cele mai de succes companii aeriene din Europa si, desigur, pot profita de avantajele primite de angajati de a calatori alaturi de familie si prieteni, in intreaga retea WIZZ din Europa si nu numai, la preturi reduse si cu bilete bonus.

In Romania, echipa in continua crestere a Wizz Air numara in prezent peste 750 de membri de echipaj, iar in 2018, echipa locala se va extinde la peste 830 de membri care vor opera de la sapte baze din Romania, iar flota va numara 24 de aeronave moderne, de tip Airbus A320 si A321.

Prin campania #IamWIZZcrew, WIZZ faciliteaza accesul oricarei persoane interesate sa dezvolte o cariera in cadrul companiei si sa descopere si mai multe informatii despre WIZZ. In acelasi timp, aceia care isi doresc sa se alature echipei fie ca piloti, fie ca insotitori de zbor vor primi sfaturi si sugestii de la angajati.