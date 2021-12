Omicron reduce programul de zbor al Blue Air pentru începutul lui 2022

Blue Air observă un comportament prudent din partea pasagerilor în această perioadă, motiv pentru care numărul zborurilor va fi redus.

Blue Air își va calibra programul de zbor, reducându-și serviciile la un minim de operațiuni până la sfârșitul lunii februarie 2022, concentrându-se pe Programul de Vară 22 cu o capacitate crescută, cu rețea extinsă și flota reînnoită.

Începând cu aprilie 2022, Blue Air se așteaptă la un mediu de călătorie mai sigur, o creștere puternică a cererii și un apetit puternic pentru călătoriile de Paște și de vară.

Blue Air este pregătită să răspundă cererii semnificative a pasagerilor săi cu peste 50 de destinații noi adăugate la programul de vară, capacitate sporită, o flotă reînnoită de Boeing 737-8 MAX de ultimă generație și o infrastructură digitală îmbunătățită.

Am renunțat la taxa de modificare pentru toate rezervările noi efectuate prin aplicația mobilă Blue Air până la sfârșitul anului și, totodată, oferim o rambursare complet automată de 120% în portofelul Blue Air pentru anulările determinate de valul Omicron din perioada 27-30 decembrie, pentru călătorii până la sfârșitul lunii martie. În plus, am consolidat cât de mult am putut resursele centrului nostru de suport clienți și ale chat-ului web pentru a putea gestiona eficient numărul mare de apeluri așteptat în primele 3-4 săptămâni ale anului.

Krassimir Tanev, Director Comercial Blue Air