Compania a precizat că reinfectarea personalului a dat bătăi de cap orarului de zbor și, deși, a chemat la lucru personalul de rezervă, a fost nevoită să facă anulări suplimentare, scrie Sky News.

„Noul val de infectări care a început să afecteze Europa a impactat și compania noastră. Am fost nevoiți să anulăm zborurile din cauza lipsei resursei umane”, a adăugat purtătorul de cuvânt al EasyJet.

@easyJet #easyJet not difficult to understand your staff have covid with your non mask mandate on flights.— Dean Swift (@shearer991) April 4, 2022