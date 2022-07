Atenţionare de călătorie pentru Grecia din cauza incendiilor de vegetaţie

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Republica Elenă că autorităţile locale au emis o avertizare de incendiu, pentru intervalul 5 - 7 iulie, din cauza temperaturilor ridicate şi a vântului puternic.

MAE anunță că există pericol iminent de producere a incendiilor de vegetaţie în următoarele regiuni:



* insulele din nordul şi estul Mării Egee (Lesvos, Chios, Samos, Ikaria);



* regiunile Attica, Grecia Centrală (Viotia, insula Evia), peninsula Peloponez (Corint, Argolida, Lakonia, Arkadia, Mesinia) şi Grecia de Vest (Ilia, Ahaia).



Autorităţile elene recomandă tuturor persoanelor să manifeste o atenţie sporită şi să evite orice activitate în aer liber care poate provoca, din neglijenţă, un incendiu (ex. arderea/curăţarea resturilor de vegetaţie uscată, utilizarea de maşini/dispozitive care provoacă scântei, folosirea grătarelor în aer liber, afumatul stupilor, aruncarea ţigărilor aprinse, curăţarea/arderea vegetaţiei de pe loturile agricole - interzisă de altfel în acest sezon etc.). În caz de incendiu, cetăţenii sunt rugaţi să anunţe imediat pompierii, la numărul de telefon 199.



Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români aflaţi în Grecia, în eventualitatea izbucnirii unui incendiu în zona în care se află, să urmeze întocmai instrucţiunile autorităţilor competente (poliţie, pompieri etc.).



Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106774035 şi ale Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.



De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Elenă: +306978996222 şi al Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.



Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte în siguranţă" (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Sursa foto: Shutterstock

