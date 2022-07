Vacanțe de la 266 de euro în Italia și Spania: care sunt traseele propuse

Mai multe circuite în Toscana, Napoli și Coasta Amalfi, Sicilia și Costa del Sol sunt disponibile în septembrie și octombrie, în oferta agenției organizatoare Hello Holidays, la prețuri de 266 de euro/persoană în perioada de Early Booking. Programele “Senior Holidays” sunt destinate tuturor categoriilor de vârstă și sunt organizate și ca urmare a unei cereri ridicate de vacanțe în Italia și Spania.

Vânzarea de circuite în Europa, dar și pe alte continente este în creștere continuă, în special după ridicarea restricțiilor majore de călătorie, și este susținută și de numărul mare de astfel de programe disponibile în acest an, față de un număr redus, numai pentru Grecia, Turcia ori România, în 2021. Hello Holidays înregistrează o creștere de o treime pe acest segment, în prima jumătate de an din 2022, în comparație cu perioada similară a anului trecut.

„Cu programele “Senior Holidays” cu avionul și cu cazări la hoteluri de patru stele, agenția prelungește sezonul turistic și oferă turiștilor posibilitatea să vadă aceste destinații, mai scumpe în timpul verii, într-o perioadă în care sunt accesibile și vremea e potrivită pentru excursii. Turiștii au la dispoziție opt zile pentru vizite pe îndelete în orașele de pe traseul fiecărui circuit, dar și pentru plajă, pentru că temperaturile în septembrie și octombrie sunt în continuare ridicate și în Italia, și în Spania”, declară Denisa Oprea, directorul de marketing al Hello Holidays

“Senior Holidays Toscana” începe din Florența pe traseul Pisa, Luca, Cinque Terre, Elba, San Marino, Ravena, Bologna, Prato, San Gimignano, Siena și costă de la 266 de euro/persoană în perioada de Early Booking (până la finalul lunii iulie), când reducerile sunt de 10%.

“E vacanța pentru artă și cultură, în care turiștii vor fi impresionați de ‘capitala artei’ în lume și locul nașterii Renașterii, Florența, de satele în care se ajunge numai cu trenul, barca sau pe jos și care pare că se prăbușesc în mare, Cinque Terre, de ‘orașul chemat din adâncuri de o vrajă’, Veneția, ori de străduțele întortocheate și pitorești din Genova. E vacanța ‘condimentată’ cu vinurile Chianti, friptura de vită de minimum un kilogram la o singură masă, înghețata cremoasă din gelateriile cu o stea Michelin”, precizează Cosmin Vasile, managerul Departamentului Circuite al Hello Holidays.

Citeste si: Idei de vacanta pentru toamna: Cat costa un sejur in Europa?

“Senior Holidays Napoli și Coasta Amalfi” se desfășoară pe traseul Capri, Roma, Positano, Coasta Amalfi, Caserta, Pompei, Vezuviu și costă acum de la 275 de euro/persoană.

“E zona peisajelor exclusiviste admirate de pe uscat ori de pe mare, specifică preparatelor, băuturilor și produselor cosmetice din lămâie, având două-trei producții de citrice pe an, și locul în care întâlnești trei generații într-un copac: florile, fructele crude, fructele coapte. E zona specifică mozzarellei și pizzei napoletane. Coasta Amalfitană e considerată cea frumoasă zonă de coastă din Europa. Turiștii descoperă orașul acoperit în întregime de lava vulcanului Vezuviu în anul 79 d.Hr. și scos la lumină prin munca asiduă a arheologilor. Pot admira minunea sculpturii în marmură, statuia ‚Hristos cu văl’ din Capela Sansevero din Napoli”, detaliază Cosmin Vasile atracțiile circuitului.

Citeste si: Un român a plătit 75.000 euro pe o vacanță în Italia și Franța

“Senior Holidays Sicilia” începe în Catania, continuă cu Taormina, Agrigento, Siracusa, Messina, Palermo, Etna, până la Insulele Eoliene și costă de la 275 de euro/persoană.

“E locul gastronomieie siciliene, renumită pentru pizzolo, arancini, salata de portocale, cannoli, al prânzurilor de malul mării, dar și regiunea cu cele mai multe monumente incluse în patromoniul UNESCO. Pot urca pe vulcanul activ Etna, pot explora Valea Templelor – opera grecilor antici din Agrigento, Criptele Capucinilor unde a fost înmormântat Nicolae Bălcescu, din Palermo, ori Catedrala de la Monreale, renumită pentru mozaicurile sale, ori să urce în croaziera spre Insulele Eoliene înscrise în patrimoniul UNESCO”, precizează directorului Departamentului Circuite de la Hello Holidays.

În Spania, “Senior Holidays Costa del Sol” pornește din Malaga și duce turiștii în Marbella, Gibraltar, Cordoba, Sevilla, Granada, Tanger, Ronda, Mijas, Puerto Banus. Până la finalul lunii iulie costă de la 297 de euro/persoană.

“Sudul este considerată cea mai frumoasă zonă a Spaniei, e locul unde se îmbină cultura arabă cu cea spaniolă. Vizităm fortăreața militară Alcazaba din Granada, Catedrala din Sevilla – a treia ca mărime din lume -, coloniile de macaci din Upper Rock, din Gibraltar, singura moschee rămasă din Spania Medievală, în Cordoba, care impresionează prin coloanele din onix, porfir și marmură, pătrundem în magia dansurilor flamenco”, precizează Cosmin Vasile.

Citeste si: Ce putem vizita în Kusadasi, orașul turcesc cu una dintre cele mai...

Înființată în urmă cu 15 ani, agenția de turism Hello Holidays este organizator de circuite în România și alte 36 de țări din Europa și Asia, dar și de sejururi în Grecia, Turcia, Egipt, Dubai. Programele “O zi cât o vacanță”, de o zi, în România și Bulgaria, ori cele cu o durată mai mare, de până la 20 de zile, oferă turiștilor experiențe unice de călătorie.

Hello Holidays Transport, prin care sunt realizate programele de vacanță ale agenției, are o flotă de 13 autocare și 6 microbuze, ultimele două autocare fiind cumpărate în timpul pandemiei.

Grupul de firme Hello Brands (agenția Hello Holidays și Hello Holidays Transport) a înregistrat în 2021 un volum de vânzări de 5,5 milioane de euro și estimează o creștere de 20% în 2022.

Sursa foto: Pixabay

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: