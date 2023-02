Vacanță de Paște în Grecia: Unde poți merge cu 150 de euro

Vacanțele de Paște în Antalya, Hurghada, Grecia, Italia, precum și programele de tip circuit din 2023 și sejururile verii sunt la reducere în perioada târgului de turism organizat de Hello Holidays între 22 și 28 februarie. Ofertele sunt disponibile online și în agențiile Hello Holidays din București și Sibiu, cu un avans de 30% și restul sumei plătită cu o lună înainte de plecare.

Cea mai ieftină vacanță de Paște este un circuit în Macedonia de Nord, de patru zile, cu transport autocar și cazare la un hotel de patru stele. În perioada târgului de turism online costă 158 de euro/persoană.

Vacanța în Grecia, în insulele Evia și Corfu, la Salonic și în Paralia Katerini, în care turiștii pot participa și la Slujba de Înviere, costă de la 179 de euro/persoană.

De Paște, cel mai ieftin sejur cu avionul în Antalya costă 534 de euro/persoană, iar în Hurghada, 518 euro/persoană.

Cu autocarul, vacanța de Paste la Kusadasi costă 395 de euro/persoană, în Didim, 299 de euro/persoană ori 365 de euro/persoană, în funcție de durata acesteia, cinci sau șapte nopți. Sejururile sunt la hoteluri de cinci stele, cu all inlusive sau ultra all inclusive, unde turiștilor li se pregătesc decoruri și meniuri specifice sărbătorilor pascale.



Programele Senior Holidays în Italia, fără limită de vârstă sau supliment de non senior, au reduceri de până la 150 de euro/persoană, în timp ce programele de tip circuit de Paște sunt mai ieftine cu 20% în perioada târgului de turism online.

Ofertele vedetă ale târgului online sunt trei circuite la Istanbul și Budapesta -Viena, cu plecare în primele două săptămâni din luna martie. Turiștii plătesc 129 de euro, 159 de euro sau 199 de euro, în funcție de program, și petrec o vacanță de Paște activă, cu excursii și vizite la cele mai căutate obiective turistice. Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays

Pentru vară, transportul, dar și vacanța în Bulgaria, pentru care Hello Holidays are curse charter zilnice din București și de trei ori pe săptămână din Sibiu este la reducere în perioada târgului de turism.

“Plătește o persoană și merg două, oferta noastră, în perioada 22-28 februarie, pentru cursele charter de marțea și joia din București, și reducere de până la 30% pentru cazare la sejururile de trei, patru, cinci, șase, șapte, 14 nopți, în care oferim bonus și transferurile la și de la autocar la hotel”, precizează Denisa Oprea.

Reduceri și pentru transport, și pentru cazare sunt disponibile și pentru vacanțele de vară cu charter autocar în Marmaris, în timp ce mai multe vacanțe din lunile mai și octombrie în Kusadasi au preț fix, 199 de euro/persoană. Pachetele cu zbor charter în Antalya, Bodrum și Dalaman, dar și în Hurghada ori Creta au reducere de o treime, la care se adaugă o extra reducere între 100 și 200 de euro/cameră.

“Față de 2022, pentru Grecia avem în acest an mai multe curse de autocar, câte două pe săptămână spre zonele din Grecia unde care ne-am consolidat poziția: Halkidiki, Thassos, Riviera Olimpului. Pentru amatorii de vacanțe în Grecia, la târgul online sunt oferte cu reducere de până la 50% și pentru pachete, și pentru cei care doresc transport individual, dar și tarife unice, 99, 149, 199 de euro/persoană pentru anumite spații de cazare la vacanțele din lunile mai și iunie”, adaugă directorul de marketing Hello Holidays.

Înființată în urmă cu 16 ani, agenția de turism Hello Holidays este organizator de circuite în România și alte 38 de țări din Europa și Asia, dar și de sejururi în Grecia, Turcia, Egipt, Dubai. Agenția Hello Holidays a înregistrat un volum de vânzări de 9,8 milioane de euro în 2022, aproape dublu față de 2019, pe fondul ridicării tuturor restricțiilor de călătorie, la începutul sezonului, care a crescut peste așteptări cererea de călătorii. Pentru 2023 estimează o creștere de 40%, după deschiderea unui sediu la Sibiu, al treilea fizic al agenției și primul în teritoriu, și diversificarea unor programe care au fost foarte căutate în 2022, cum ar fi Senior Holidays.

Sursa foto: Hello Holidays

