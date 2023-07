Ce poți vedea în (și pe lângă) Preveza, un colț mai puțin cunoscut al Greciei

Când vorbim despre Grecia, putem împărți turiștii pe două categorii principale: cei care adoră să viziteze celebrele insule grecești, respectiv aceia care-și doresc să rămână pe continent. Regiunea Epirus ar trebui să fie luată în calcul de toți cei care și-au pus în cap să mai treacă prin Grecia căci ascunde multe locuri aparte, de la orașe turistice ca Prevez sau Parga și până la una dintre cele mai lungi plaje din Europa.

Grecia înseamnă plaje, înseamnă soare și, totodată, înseamnă un stil de viață ceva mai relaxat decât al nostru, al românilor. Tocmai de aceea, an de an, milioane de români aleg Grecia ca destinație de vacanță, statul elen bazându-se pe turiști pentru a rămâne pe linia de plutire. În cei mai „roditori ani”, turismul contribuie cu aproape 20 de procente la PIB-ul Greciei, această industrie producând mai bine de 20 de miliarde de euro anual.

Turnul cu ceas din Preveza

Pe lângă destinațiile arhicunoscute precum Mykonos, Santorini, Corfu, Kos sau Rodos, Grecia ascunde și alte „comori” - locuri care nu sunt atât de frecventate de turiști, zone în care găsești plaje virgine și golfuri cu apă precum cristalul care nu colcăie de prosoape. Astfel de locuri pot fi găsite în regiunea Epirus (sau Epir) care se află la puțin peste 50 de kilometri de Lefkada, respectiv cam 350 de kilometri (adică patru ore cu mașina) de Salonic.

Zona aceasta este deservită de micul aeroport Aktion care este la câteva minute de orașul Preveza. Wizz Air are zboruri directe către Preveza care-ți permit, odată ajuns acolo, să te folosești de ceva ce nu mai vezi altundeva în Grecia: un tunel de 1,5 kilometri care trece pe sub marea Ionică. Anterior construirii acestui tunel, conexiunea între arhipelagul de insule și continent se făcea doar cu barca. Acum, tot ce trebuie să faci este să plătești „taxa de tunel” de trei euro.

Amfiteatrul, care încă mai este utilizat și-n prezent, este un alt vestigiu al epocii antice

Odată ajuns de cealaltă parte a „baricadei” de apă, poți începe să sorbi din tot ce au de oferit aceste meleaguri aflate nu departe de Albania. Cazarea nu este o problemă, prețurile fiind în jurul mediei pentru continent, iar doar în zona orașului Preveza, care numără doar vreo 20.000 de locuitori, găsești peste 50 de unități de cazare. Problema este că mașina se dovedește cvasi indispensabilă. Există un mijloc de transport în comun care te aduce până în apropierea orașului, dar programul său nu-l face tocmai atractiv, astfel că cei care vin cu avionul trebuie să ia în calcul costul unei mașini de închiriat pentru că, așa cum vei afla din aceste rânduri, ai ce vedea în regiune și nu este totul chiar la o aruncătură de băț.

Preveza, un orășel de esență tare

Este știut că esențele tari se găsesc, adesea, în sticluțe mici, iar Preveza este traducerea citadină a acestei vorbe. Aflat la hotarul orașului antic Nicopole - despre care vom vorbi pe larg imediat - orașul iese în evidență grație unei marine cochete, dar și a centrului istoric tipic grecesc cu străduțe înguste, multe flori și taverne. Vei găsi în oraș o catedrală ce este lipită de turnul venețian cu ceas. Ortodocșii se strâng la Hagios Charalambos pentru rugăciune între niște ziduri care au fost cruțate de bombardamentele din cel de-al Doilea Război Mondial.

Muzeul de arheologie strânge multe obiecte, statui, bucăți din construcții și nu numai

Multe clădiri ale orașului n-au avut același noroc, dar, plimbându-te, vei găsi câteva care păstrează parfumul unor alte epoci, inclusiv clădirea ce găzduiește o sucursală BNR-ului pe grecește. Pe lângă lăcașul de cult și multipelele taverne și alte localuri, care se laudă cu prețuri pentru toate buzunarele, Prevezare are și mai multe străzi comerciale cu magazine ticsite cu haine la prețuri destul de acceptabile.

Cum, personal, n-am putut să fac diferența între colecțiile diverselor magazine, voi dori să rețin atenția celor care n-au venit aici pentru a mânca pește și fructe de mare pe bandă rulantă (cum este de așteptat). Motivul este întemeiat, și anume acela că poți găsi prețuri mai mici ca la noi pentru anumite preparate cum ar fi, de pildă, un atricot de vită. Trebuia doar să ai îndeajuns de multă răbdare să te plimbi prin centru pentru a consulta oferta.

Merită să te cațeri pe niște mici coclauri ca să ajungi la Kokkinopilos, aceste dealuri roșii

Istoria este parte din fibra regiunii Epir, iar tot firul narativ poate fi descoperit la muzeu

Cum spuneam, vechiul oraș Nicopole domina peisajul, pe vremea romanilor. Deși a trecut un car de ani de atunci (și nu doar un car roman), mai există încă ruine și situri arheologice care atestă că aici s-au petrecut lucruri mărețe. O vizită la Muzeul Arheologiei din zona Nicopole te ajută să înțelegi mai bine nu doar evoluția zonei, ci a întregului imperiu roman și a celui otoman pe deasupra.

Cum spoilerele - chiar și cele care privesc întâmplări din lumea antică - nu sunt de dorit, este îndeajuns să punctăm că, în largul mării Ionice, aproape de Preveza, a avut loc bătălia de la Actium. Încleștarea aceasta navală, pusă de istorici în anul 31 î.Hr., i-a adus față în față pe Octavian și pe generalul Marcus Antonius, locotenent al lui Iulius Cezar. Cum acesta din urmă îl adoptase postium pe Octavian, între generalul Marcus Antonius și Octavian s-a dezvoltat un duel pentru putere, de partea lui Antonius venind și Cleopatra, regina Egiptului.

Stâncile și peșterile zeiței Persefone, spre stânga. Insulele Paxos și Antipaxos sunt în apropiere

Deznodământul bătăliei pe apă a fost în favoarea lui Octavian care și-a pus titulatura Augustus, a preluat frâiele imperiului și, mai mult decât atât, a construit orașul Nicopole ca simbol al victoriei sale. Centrul urban a supraviețuit timp de aproximativ o mie de ani, transformându-se de-a lungul istoriei sale într-un important centru religios înainte de a fi abandonat definitiv.

Ce a rămas în urma secolelor de istorie sunt mai multe zone care sunt împânzite și acum de arheologi, regiunea aceasta din Grecia având și distincția de cel mai mare sit arheologic deschis din țară. Autoritățile locale și-ar dori ca tot arealul acoperit de ruine antice - romane sau din epoca Bizanțului - să capete statutul de sit UNESCO, pentru a fi protejate nu doar mozaicurile imense, dar și toate structurile rămase și astăzi în picioare. În acest sens, mai multe drumuri de legătură ar putea deveni inaccesibile cu mașina în viitor.

Apeductul Roman al orașului antic Nicopole

Necromanteion, între misticism și șarlatanie

Dacă tot am deschis calea discuțiilor despre istorie, pe lângă Preveza se află și Necromanteion-ul zeului Charon, luntrașul lui Hades. Aflat în Ephyra, acest loc îți arată cum credințele păgâne și nu numai pot fi croite de mâna omului. Practic, vorbim de un sanctuar ritualic al lumii antice către care pelerinii se îndreptau împinși de la spate de povestea cum că într-o anumită încăpere din complex ei ar putea să comunice cu rudele trecute pe lumea cealaltă.

Realitatea era, însă, cu totul alta, dar zeul Charon este important căci nu departe se află Porțile lui Charon aflate în locul în care râul Acheron se varsă în mare. Textele mitologice arată că sufletele celor morți treceau pe acest râu către lumea de apoi, iar turiștii pot parcurge același drum, fără repercusiuni cu valențe medico-legale, grație mai multor bărci care realizează mini-croaziere pe apă. Acestea nu durează mai mult de trei sferturi de oră și te plimbi pe cursul râului, dar și pe mare, până la Peșterile zeiței Persefone. Vestea bună este că punctul de drop-off este lângă toate tavernele cu pește proaspăt.

Personalul responsabil cu tururile la Nekromanteion și-a învățat foarte bine narațiunea

O altă structură care s-a conservat bine, fără a avea vreo legătură cu Necromanteion-ul, este apeductul roman prin care se „hrănea” cu apă orașul Nicopole. Acesta se află la 45 de kilometri de Preveza, adică vreo 52 de minute cu mașina. Aceasta este una dintre cele mai importante structuri din perioada romană care se mai află în nord-vestul Greciei. În plus, pe lângă Preveza se află și trei castele, inclsuiv castelul Pantokrator, folosit la un moment dat pe post de închisoare. El este chiar pe malul mării, lângă plaja Kyani Akti. Pentru cei care visează la plaje, vom avea un material dedicat plajelor din Epir - cu bune și cu rele.

Rafting pe râul Acheron

Dacă o simplă călătorie molcomă cu barca nu-ți satisface adrenalina, poți încerca raftingul pe porțiunile oarecum învolburate din cei 52 de kilometri ai râului Acheron. Poți porni din niște puncte localizate în Cornita sau Aristi, iar dacă cauți o provocare chiar mai mare o poți găsi pe râul Voiodomatis. Prețurile de închiriere, ca și cele pentru mini-croaziere, sunt mici. De exemplu, pentru rafting ele încep de la 7 euro, dar punctul de închiriere pe lângă care am trecut, aflat lângă izvoarele râului, unde turiștii vin să se răcorească, era închis.

Râul Acheron se pretează pentru rafting sau canoe de începători

În plus, dacă vâslele și apa îți sunt prieteni apropiați, trebuie să dai o fugă și până la Lacul Ziros de unde poți închiria o canoe. Caiace, ATV-uri și mașini 4x4 pot fi închiriate tot de acolo, și poți face și tracking în zonă. În plus, mai poți merge cu caiacul și în zona Golfului Actium, dar și din Artolithia, deși aceste activități ar putea să nu fie disponibile dacă vii în timpul săptămânii.

O croazieră în căutarea delfinilor din Golful Actium

Cum astăzi nu mai sunt neapărat la modă bătăliile navale, Golful Actium este căutat din alte motive de către turiști. În ciuda impactului pe care construcția tunelului subteran l-a avut asupra faunei locale, golful încă mai găzduiește o populație de peste 150 de delfini care sunt nesperat de prietenoși. Aceștia par a fi aproape peste tot, deși golful în sine acoperă o suprafață de 400 de kilometri pătrați.

Delfinul s-a bucurat că este îmbăiat de blitz-uri, probabil

O croazieră, care începe chiar din Preveza, te va ține ocupat câteva ore bune și nu este ieftină, dar delfinii fac din toată povestea ceva de neuitat. Am petrecut aproximativ cinci ore pe vas, urmărind delfinii care nu se temeau să se apropie de ambarcațiune, aceștia fiind acompaniați uneori de pescăruși, dar și de țestoase. În mod normal, aceste croaziere mai lungi oferă șansa turiștilor să se răcorească c-o baie în mare, iar gusturile sub formă de fructe de mare sunt incluse în prețul biletului care se învârte în jurul a 50 de euro pentru adulți, respectiv 25 de euro pentru copii.

Sivota și Parga, magnete pentru turiști

Te poți și caza în aceste mici orășele, Sivota fiind poreclită de unii „Caraibele Greciei”, sau poți veni în vizită. Sivota este la 36 de minute de mers cu mașina de Preveza, iar de acolo poți ajunge rapid cu barca în Parga. Am ales calea nautică deoarecce barca îți permite să vezi Parga de la distanță, cu căsuțele sale colorate care parcă „curg” în golf. O călătorie din Sivota în Parga cu barca nu costă decât cinci euro de persoană și durează doar câteva minute. Bonus: slalom printre niște stânci impresionante.

Din zona de port din Sivota poți închiria bărci, cu preț în funcție de putere

Din Sivota, dar și din Parga, îți poți închiria o barcă pentru a te duce unde vrei tu, fără să fie nevoie să ai vreun permis special. Prețul variază în funcție de puterea ambarcațiunii, un cost mediu fiind de circa 30 de euro pentru trei ore. Mai adaugi peste această sumă încă vreo 10 euro pentru combustibil și te poți plimba prin marea Ionică fără griji, după ce ai garantat cu permisul de șofer.

Parga, asemeni Prevezei, este plină de magazine, dar prețurile sunt mai ridicate. Și mâncarea de la taverne este mai scumpă, dar totul este, așa cum te-ai aștepta, foarte proaspăt. În fond, nu poți da greș aproape nicăieri în Grecia atunci când vine vorba de mâncare. Mai este, însă, o „problemă” la Parga: discuția se duce pe verticală, căci în Parga trebuie să urci destul de multe trepte (numărătoarea interioară s-a oprit undeva după a 50-a treaptă) pentru a te bucura de panoramele acelea despre care ai auzit probabil că sunt ca din filme.

Pargat arată ca un orășel ce ar putea fi teleportat în Cizmă, chiar și atunci când sunt nori pe cer

În fond, chiar și James Bond a cerut, într-unul dintre filmele celebrei serii bazate pe romanele lui Ian Fleming, niște specialități pescărești scoase din aceste ape. Castelul 'Venețian' din vârful Pargăi este răsplata după efortul fizic susținut. Priveliștea asupra marinei - cea care apare în mai toate pozele - este bună de rumegat câteva momente, înainte de a scoate telefonul din buzunar.

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: