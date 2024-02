O tânără din Brașov a ajuns în cel mai sudic punct de pe glob, Ushuaia, considerat capătul lumii, alături de un cățel. Roxana Cârceag, specialist în marketing și social media, călătorește de aproape un an de zile alături de cățelul ei, Joy, plecând împreună din România și ajungând să exploreze Americile până în “Țara de foc” sau tărâmul pinguinilor, aproape de Antarctica.

În urmă cu un an, Roxana Cârceag (37 ani) a decis să devină nomad digital exploreze lumea alături de cățelușa ei, Joy, odată ce a apărut contextul potrivit pentru o astfel de experiență. Deși de regulă tânăra călătorea singură sau alături de prieteni, de această dată a ales să plece însoțită de Joy, pe care a adoptat-o în urmă cu cinci ani.

“Am călătorit mult timp, dar mereu mă întorceam acasă, în România, după câteva zile sau cel mult o lună de zile. Mă gândeam de câțiva ani să plec cu un bilet doar dus, dar mereu exista cel puțin un motiv să cumpăr și zborul de întoarcere în scurt timp. Însă la început de mai 2023, când lucram de ceva timp ca freelancer, s-a ivit momentul potrivit pentru dorința mea - aveam în față toate motivele pentru a pleca cu un bilet doar dus și o experiență imposibil de imaginat fără să o trăiesc. Nu mi-ar fi dat pace gândul că nu aș fi încercat. Gândul că la bătrânețe mi-aș fi spus ce-ar fi fost dacă… mi se pare o boală pentru mine. Aș vrea să povestesc mai mult decât ce am făcut în tinerețe. Și mă bucur că Joy, pe care o iubesc enorm, este parte din această poveste. Nu puteam să îmi asum mental ideea de one way ticket fără Joy. În permanență aveam un bagaj la ușă și Joy știa - sărea în mașină când urma să plecăm. Știam că pentru a călători pe o perioadă mai lungă am nevoie de două lucruri: de laptop și implicit conexiune la Internet și am nevoie de practic de ce iubesc eu mai mult pe lumea asta, care e Joy”, spune Roxana Cârceag.

Întreaga lor aventură nu este doar o simplă călătorie, este și un manifest pentru încurajarea românilor să călătorească mai mult, mai ieftin și chiar și cu un animal alături. Roxana are și un proiect online HaiHui cu Swit Rocs, unde împărtășește cu cititorii experiențele și provocările alături de cățelușa Joy.

Călătoria lor a început în Brazilia și a continuat în Peru, Columbia, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, ajungând până în locul considerat căpătul lumii, Ushuaia, din sudul Argentinei. Roxana și Joy au parcurs astfel împreună peste 30.000 km schimbând multe avioane, autobuze, tuk-tuk-uri, taxi-uri, mototaxi-uri, s-au cazat în peste 70 de unități de cazare, au cunoscut sute de oameni și au vizitat zeci de locuri.

Cât de dificilă este călătoria cu un câine: “totul este împotriva ta când călătorești cu câinele”

Deși a încercat să se pregătească cât mai bine pentru călătoria cu un câine, Roxana a descoperit că de fapt sunt foarte puține informații și experiențe împărtășite în online. Astfel, experiența de la fața locului a fost “îngrozitor de grea”, punctează Roxana. De exemplu, dacă pentru oameni este simplu - pentru a intra într-o țară este nevoie de un pașaport, dovada zborurilor de ieșire și uneori a cazării, pentru călătoria cu câinele lucrurile se complică: stăpânul lui trebuie să știe ce este nevoie pentru câine ca să intre în țara respectivă, ce este nevoie pentru a ieși din acea țară și ce este nevoie ca să intre în următoarea țară.

“Iar aceste informații nu le găsești pe Internet. Nu doar că este extrem de greu să obții documentele pentru câine, dar și după ce ai le ai pe toate nu poți fi sigur că de fapt ai tot. Știam dinainte să plec că va fi greu, dar când am ajuns în America Latină m-am lovit de cele mai rigide bariere dintre toate călătoriile de până acum, doar pentru că am cu mine un cățel. Totul este împotriva ta când călătorești cu câinele. Dacă nu ești în situația mea în care trebuie să și lucrezi cea mai mare parte din timp, trebuie să și gestionezi totul, ești mai relaxat și găsești soluții mai rapid. Dacă ai mai mulți bani, nu va mai fi o teroare pentru 10 euro în plus ceruți pentru câine. Cel puțin dacă ai mai mulți bani totul devine mult mai simplu, însă eu nu îmi permit. Pe mine presiunea financiară există în fiecare zi. Lovindu-mă de refuzuri, pentru cazare cu Joy, pentru a lua autobuzul sau pur și simplu pentru a intra în restaurante, am fost forțată să schimb abordarea și starea mea și să încep să conving oamenii că Joy este un cățel educat și că nu creează niciun fel de problemă”, spune Roxana Cârceag.

O altă diferență între călătoriile oamenilor și călătoriile în care există și un câine este faptul că totul devine mai costisitor. Pentru câine plătești constante documente noi, transport, cazare. Mai mult decât atât, dacă oamenii odată ce au documentele necesare sunt lăsați să se îmbarce sau să intre într-o țară, cu câinele situația se poate schimba radical: poate fi refuzat accesul acestuia, deși are toate documentele necesare, pentru că fie nu își doresc câini în țara lor, fie li se pare suspect, explică Roxana Cârceag. În unele cazuri, prezența cățelului a generat refuzuri pentru călătorii cu autobuzul, la restaurat sau la cazare.

În foarte multe locuri nu ai voie cu câinele pentru că se tem fie de el, fie că își va face nevoile în interior sau că mușcă. Eu sunt fericită că am putut să merg cu Joy în foarte multe locuri unde mi s-a spus că nu e voie cu câini, dar am făcut acest lucru cu răbdare, cu bunătate, învățând cum să comunic cu oamenii respectiv. Nu spuneam „Bună ziua! Am nevoie de un bilet, sunt cu câinele”. Povestesc cu ei, le spun că le dau un depozit de bani, timp în care Joy arătă cât de prietenoasă este. Iar astfel se conving că nu există niciun motiv să nu ne primească. În acest mod am ajuns să vorbesc spaniola la un nivel destul de avansat și povestind în limba lor, în America Latină, oamenii devin mai flexibili. Roxana Cârceag, specialist în marketing și social media

Călătoriile lor au venit și cu provocări mai grele, dar care s-au încheiat pozitiv pentru Roxana: cățelușa Joy a fost pierdută la transferul din cala avionului către aeroportul de escala la plecare spre Brazilia, iar ulterior cardurile bancare ale Roxanei au fost clonate.

Muncă de la distanță, în descoperirea lumii

În paralel cu descoperirea lumii alături de Joy, Roxana lucrează constant, de la distanță, realizând conținut pentru site-uri, bloguri, mape prezentare, comunicate de presă, ghiduri how-to etc., pentru companii din România, din domenii variate, medical, electronice, sport, beauty, HoReCa și altele. Totodată, creează conținut și gestionează pagini de business pentru social media.

“Lucrez mai mult decât lucram înainte să plec, au fost perioade în care am lucrat continuu două săptămâni fără să ies să mă plimb, să descopăr locul în care ajunsesem. Călătoritul solo este mai scump decât în doi, pentru că unele cheltuieli cum ar fi cele pentru cazare, taxi sau mâncare nu sunt împărțite cu cineva. Iar călătoritul cu câinele este mai scump decât călătoritul solo. În România documentele pentru Joy au costat 100 de lei. În schimb în America Latină costurile au fost cel puțin 50 euro-100 euro (250 lei-500 lei) pentru documente în fiecare țară, unele cazări iau taxă suplimentară consistentă pentru câine, la fel și în taxi”, explică Roxana Cârceag.

Om de litere și traducător, Roxana Cârceag nu a profesat în domeniu, însă s-a dezvoltat profesional în domeniul comunicării și al organizării de traininguri, teambuildinguri, workshopuri (pentru companii) și alte activități pe zona de public speaking. A lucrat mai mulți ani în corporații și a condus un club de public speaking în engleză, iar de patru ani lucrează pe cont propriu ca specialist în marketing și social media.

În paralel cu evoluția profesională, s-a autoeducat pentru a călători cât mai mult și cât mai ieftin posibil pe cont propriu. Începând din 2009, Roxana călătorește constant, organizând singură complet fiecare plecare în străinătate pentru a descoperi lumea așa cum este. Pasiunea ei de a călători a devenit și o sursă de inspirație și informație pentru prieteni și cunoștinte, pe care le ajută cu planuri bine puse la punct pentru călătorii cât mai frumoase și la costuri accesibile, în Europa, Asia și Africa.

“Tot ce am învățat legat de călătorii am învățat pe cont propriu, deprinzând obiceiuri care să mă ajute să economisesc pentru a călători, pentru a găsi cele mai ieftine zboruri și pentru a mă bucura de destinație fără a cheltui o avere. În copilărie nu am avut acces la alt tip de educație și învățare decât cea de la școală, așa că odată ce mi-am dat seama că vreau să văd lumea am început să învăț și să mă autoeduc tot mai mult pentru a ajunge acolo unde îmi doream. Fără autoeducație, fără curiozitate nu aș fi putut să văd o parte din această lume, mai ales că resursele financiare erau și sunt în continuare destul de reduse. Și în continuare învăț, despre mine, despre locuri, despre oameni și despre cum să comunic cu ei și, deși vine cu unele greutăți, fiecare călătorie mă învăță cum să trec peste noi limite și să mă bucur de viață”, conchide Roxana Cârceag.

Sursa foto: Facebook / Swit Rocs

