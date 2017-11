Facebook Marketplace, serviciu prin care utilizatorii retelei sociale vor putea vinde si cumpara produse direct in retea, va fi lansat oficial in Romania, concurand cu OLX sau Okazii.ro.

Intr-un interviu acordat start-up.ro, Karandeep Anand, head of product - Facebook Platform, a explicat ca lansarea serviciului Facebook Marketplace pe piata din Romania va incepe de joi, 9 noiembrie, iar functia va fi accesibila prin iconita speciala din aplicatia mobila.

Pentru a posta anunturi pe marketplace-ul Facebook, utilizatorii trebuie sa faca o fotografie a produselor, sa le scrie denumirea, sa faca o descriere si sa scrie pretul, sa confirme locatia si sa selecteze o categorie pentru produsele pe care le vand. Dupa aceea, pot sa posteze anunturile de vanzare.

Anunturile sunt sortate in functie de proximitate si sunt impartite pe categorii care fac descoperirea usoara. Concomitent cu lansarea in Romania are loc si lansarea in Grecia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Croatia, Slovenia, Malta Estonia si Cipru, numarul total de tari in care serviciul este disponibil crescand pana la 35.