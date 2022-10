Cum îți păstrezi clienții atunci când nu poți scădea prețurile: sfaturi de la un specialist în e-commerce

Cu o inflație galopantă, ce este de două cifre în multe dintre piețele Uniunii Europene, și cu provocări în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare, atragerea clienților și păstrarea lor în magazinul tău online doar prin oferirea de reduceri, devine din ce în ce mai complicată și nesustenabilă pe termen lung. Jakub Sakowski, Senior Account Executive edrone, companie de automatizare a proceselor în e-commerce, a vorbit în cadrul European Digital Commerce, powered by VTEX, despre ce trebuie să faci pentru a te asigura că îți menții business-ul pe picioare în următoarele luni.

Ultimii ani au adus creșteri importante industriei de e-commerce, în România chiar și de peste 30%. În contextul actual, cu o inflație ridicată și o criză energetică ce nu dau semne că ar dispărea curând, consumatorii devin din ce în ce mai atenți cu modul în care își cheltuie banii. Astfel, magazinele online duc o luptă mai acerbă în a atrage și reține clienți, unele dintre ele mizând pe clasica reducere de preț.

Reprezentantul edrone îi invită pe jucătorii din e-commerce să își regândească strategiile și să le adapteze provocărilor curente.

”Proprietarii de magazine online trebuie să își regândească strategia, deoarece cu toții realizăm că situația nu se mai prezintă ca în anii anteriori, am intrat într-o nouă perioadă(...) Clientul e foarte sensibil când vine vorba de prețul final și când se trezește, deodată, cu un preț mai mare, începe să se uite în altă parte, la alte magazine. Suntem într-o situație în care magazinele trebuie să aibă grijă să nu piardă clienții din cauza prețului mai mare”, explică Jakub Sakowski.

El mizează pe dezvoltarea platformelor în așa fel încât să aducă ceva în plus la nivel de servicii, ceva în plus care să îi ofere o experiență mai bună clientului, în așa fel încât acesta să nu mai fie atât de concentrat pe preț.

”Costul de achiziție al unui client crește constant(...) soluția este ca, odată ce am investit pentru a avea acest client, să avem un plan legat de ce facem mai târziu cu acest client în așa fel încât să nu pierdem acei bani pe care deja i-am investit pentru a-l atrage. Prima lui achiziție nu aduce de cele mai multe ori profit pentru magazinele online, ci ajută magazinele online în a face cunoștință cu clientul”, adaugă Jakub Sakowski.

El recomandă crearea unui plan prin care magazinul online să pună accent pe fructificarea datelor obținute în urma interacțiunilor pe care clientul le are cu platforma sa.

”Merită să colectezi și să analizezi datele legate de motivele pentru care clientul a intrat pe magazinul tău, să știi ce l-a împins să îți acceseze platforma, ca mai apoi să folosești aceste date pentru a-l aduce înapoi pentru a cumpăra din nou”, adaugă Jakub Sakowski.

El le recomandă magazinelor online să își construiască modul în care vor ca experiența clientului să arate bazându-se pe cum arată audiența căreia se adresează și obiceiurile lor de cumpărare. De asemenea, un alt factor pe care-l punctează acesta ține de a scoate în față factorul diferențiator pe care magazinul online îl are față de competiția sa.

Sursa foto: Udrescu Ovidiu

