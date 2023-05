Start la înscrieri pentru GPeC Republica Moldova, 22 Iunie 2023

Pe 22 iunie are loc prima ediție GPeC în Chișinău, Republica Moldova. Cu o tradiție de 18 ani în România, GPeC este considerat cel mai important eveniment de E-Commerce și Digital Marketing din regiune care acum face pasul în afara granițelor țării cu o primă ediție în Republica Moldova. 5 speakeri internaționali de top sunt deja anunțați, iar înscrierile sunt în desfășurare pe site-ul GPeC, prețul biletelor pornind de la doar 79 EUR/persoană.

GPeC Republica Moldova: Conferință, Expo, Networking și Party cu elita Digital

GPeC se va desfășura pe 22 iunie 2023, la hotel Radisson Blu din Chișinău, Republica Moldova. Evenimentul aduce o zi întreagă de conferință cu speakeri internaționali excepționali precum și specialiști români și locali, abordând cele mai importante subiecte de E-Commerce și Digital Marketing.



În paralel cu conferința se desfășoară zona de Expo în cadrul căreia furnizorii de servicii E-Commerce au posibilitatea să schimbe contacte și să obțină lead-uri de la magazinele online prezente la eveniment. Companiile interesate de a fi expozante au posibilitatea închirierii unui spațiu cu doar 499 EUR până pe 9 iunie 2023: https://www.gpec.ro/gpec-e-commerce-expo-moldova/



Ziua de 22 iunie se va încheia cu socializare în cadrul GPeC Networking Party alături de reprezentanții C-level ai celor mai importante companii din Retail, E-Commerce și Digital Marketing din România și Republica Moldova.

5 speakeri internaționali de top vin, în premieră, la GPeC Republica Moldova

Ayat Shukairy este expert în strategie de marketing și optimizarea ratei de conversie, fiind co-autorul cărții Conversion Optimization – cea mai vândută carte din categorie pe Amazon. Cu peste 16 ani de experiență antreprenorială și de marketing, Ayat ajută companiile să își optimizeze site-urile web pentru a crește vânzările online.



Robert Craven este autorul cărților Grow Your Digital Agency și Strategy Workbook, precum și Bright Marketing și Customer is King, ultima fiind prefațată de Sir Richard Branson. Robert activează în programul Google Partners în calitate de expert în creșterea agențiilor digitale și de e-commerce.



Jill Quick este specialist în Digital Marketing încă din 2003 și Co-Fondatorul The Coloring in Department. Jill este, de asemenea, trainer de Digital Marketing, iar în această calitate a predat către mii de cursanți – de la fondatori de start-up-uri, la companii mici și medii, până la brand-uri din Fortune 500 precum L’Oreal, Coca-Cola, Google, American Express etc.



Jon Quinton are o experiență de peste 13 ani în Digital Marketing și este fondatorul agenției londoneze Overdrive Digital din 2016 - agenție specializată în Performance Marketing și Paid Social, domenii în care Jon este expert.



Andrii Fedoriv este specialist în marketing cu peste 25 de ani de experiență și un portofoliu de peste 150 de brand-uri lansate în peste 10 piețe din întreaga lume. Este Fondator și CEO al agenției Fedoriv Marketing & Innovations, CEO al fondului de investiții Vesna Capital și autorul unui curs pentru antreprenori - Brand Father. Portofoliul lui Andrii include Rozetka, cel mai mare retailer online ucrainean cu peste 3.000 de categorii de produse, 3,5 milioane de produse la vânzare și aproximativ 20 de milioane de utilizatori unici pe zi (aproximativ jumătate din populația Ucrainei).



Pe lângă speakerii internaționali anunțați, GPeC va reuni atât specialiști din România, precum și experți din Republica Moldova precum: Cornel Morcov (FAN Courier), Bogdan Colceriu (Frisbo), George Rășchitor (Sinaps Marketing), Igor Strechi (Purple Media), Vadim Buzdugan (Smart.md), Vlad Vedrașco (antreprenor e-commerce), Julia Allert (antreprenor), Felicia Jerechi (Indigo), Victor Nistorică (antreprenor).



Scopul evenimentului este de a aborda subiectele de maxim interes care să îi ajute pe participanți să cunoască contextul actual și să își crească vânzările online.



“Ne bucurăm să organizăm pentru prima oară GPeC în Republica Moldova și să aducem comunității Digital informație de calitate care să îi ajute pe antreprenori în dezvoltarea business-ului. Chiar dacă este încă o piață mică, e-commerce-ul din Republica Moldova are un potențial uriaș și sperăm să contribuim și noi la creșterea accelerată a pieței prin furnizarea de content practic și prin oportunitățile de colaborare din cadrul GPeC”, spune Andrei Radu, CEO & Founder GPeC.



Doina Nistor, Directoarea Proiectului Tehnologiile Viitorului în Moldova, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie: „Piața de ecommerce din Republica Moldova a fost evaluată la 325 mil. MDL, ceea ce reprezintă doar 4% din totalul comerțului local. Deci, mai e destul loc să creștem pentru a ajunge la media globală a comerțului electronic de până la un procent de 20%. Tocmai din acest motiv susținem valorificarea acestui potențial prin toate programele și inițiativele noastre privind comerțul electronic.”



"Într-o lume în continuă schimbare, unde tehnologia și comportamentul consumatorilor evoluează rapid, este esențial să fim în pas cu transformările și să ne antrenăm cu încredere în această revoluție digitală. Comerțul electronic nu mai este doar un canal alternativ, ci devine treptat chiar coloana vertebrală a economiei globale. În acest context, succesul nu costă doar în vânzări și profit, ci și în capacitatea de a inova, de a anticipa nevoile clienților și de a le oferi o experiență unică", a declarat Mila Malairău, Directorul Executiv al AmCham Moldova.



“Această conferință reprezintă un pas important în dezvoltarea industriei de e-commerce, oferindu-ne o oportunitate unică de a învăța de la speakeri de top internaționali și locali. Industria de e-commerce reprezintă o oportunitate de creștere și dezvoltare pentru afacerile din Republica Moldova.”, spune Liliana Busuioc, Director Executiv AIM.

Înscrieri cu cel mai mic preț până pe 31 Mai

Înscrierile la GPeC Republica Moldova au început, iar până pe 31 Mai este valabilă Oferta Early Bird care aduce discount-uri semnificative din taxa de înscriere. Prețul biletelor de acces pornește de la 79 EUR, iar detaliile complete despre eveniment, precum și înscrierile se pot face pe site-ul GPeC aici: https://www.gpec.ro/gpec-republica-moldova/

GPeC Republica Moldova este un eveniment organizat în parteneriat cu: AmCham Moldova, AIM - Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova

Powered by FAN Courier

Parteneri strategici: USAID, Suedia și Marea Britanie

Premium Partner: MAIB

Supported by: Frisbo, Httpool, Sinaps

