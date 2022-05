A ști ce își vor dori turiștii, elementul de noutate față de agențiile deja existente pe piață și bani, acestea sunt cele trei sfaturi pe care Marinof le dă celor care vor să își deschidă un business în turism, o industrie influențată poate și de cel mai mic eveniment care are loc.

”Sunt mulți antreprenori care își deschid un business și cred că sunt într-un film. Au idei bune, dar nu au o gândire rațională și nici resursele necesare pentru a continua”, a declarat CEO-ul Dertour, angajat al companiei din 2006, de pe vremea în care aceasta purta numele de Eurolines.

Turismul, prezent încă din copilărie

Crescut într-un sat din Constanța, într-o casă ce devenea gazda turiștilor în sezon estival, Marinof își exersa abilitățile de ghid turistic cu vizitatorii de la acea vreme. Mai ales că drumul spre plajă era plin de obiective turistice, cum ar fi Casa de Cultură, despre care turiștii voiau să afle. ”Îmi făcea plăcere să povestesc oamenilor despre locurile mele natale”, își amintește acesta.

După care, în primii ani de școală, a trebuit să se mute cu tatăl său, pasionat de fotbal, într-un apartament nou, nemobilat. Și pentru că nu aveau de gând să petreacă mult timp departe de casă, iar investiția în corpuri de mobilă nu era relevantă, pereții sufrageriei au fost numai buni pentru amplasarea unor hărți.

”Era un perete foarte lung, plin cu hărți. Iar când veneam de la școală, petreceam ore bune în fața peretului căutând țări sau munți sau orașe. Tot atâtea ore îmi lua să mă schimb și de uniformă”, mai povestește, melancolic, Marinof.

Dragostea pentru geografie s-a menținut până la finalul liceului, chiar și la începutul facultății, o nouă etapă în viața de tânăr adult a lui Marinof. Astfel că CEO-ul Dertour a avut o decizie grea de făcut în a alege, în clasa a-XI-a, între participarea la orele de geografie și chiulitul de la cursuri, pentru a nu fi respins de gașca de prieteni.

”După terminarea liceului, am aplicat la ASE, unde aveam de ales între geografie și economie. Am ales prima variantă. M-am apucat să învăț, dar pentru că îmi plăcea atât de mult materia, știam aproape orice. Chiar și așa, tot îmi căutam un profesor care să îmi evalueze capacitățile, ca să știu dacă pot candida pentru un loc la ASE. Se intra foarte greu în acea perioadă, în 1999. Am dat la trei sau patru facultăți și am intrat cu zece la ceea ce mi-am dorit eu, în cele din urmă”, a mai spus acesta.

Provocări la început de drum

Intrarea într-o companie precum Eurolines, care avea deja aproximativ 12 ani de existență, nu a fost lipsită de provocări. Tânăr, cu idei noi și aplicate la tehnologiile de la acea vreme, Marinof a fost primit cu precauție de colegii care erau obișnuiți cu procedurile și procesele din companie, la care nu ar fi renunțat atât de ușor.

”Oamenii erau vechi și urmăreau procedurile bine stabilite deja. Iar eu, venind cu energie și idei noi, am fost primit cu multe semne de întrebare. Cea mai mare provocare a fost să introduc biletul electronic. Noi scriam un bilet în calculator, dar nu erau tipărite, apoi mai scriam încă unul de mână. Și am zis să încercăm să le tipărim pe cele pe care le făceam cu ajutorul calculatoarelor. M-am lovit de întrebări precum «păi și noi ce mai facem acum?»”, rememorează, zâmbind, Marinof.

Însă măsura, odată implementată, a adus o explozie de vânzări, deoarece nu mai erau restricționați de numărul de bilete fizice pe care agențiile le primeau lunar.

”Am trecut de la bilete de autocar, la bilete de avion, la cazări și pachete turistice. Apoi ne-am dat seama că trebuie să schimbăm numele brandului, deoarece Eurolines era cunoscută ca fiind o companie care vinde doar bilete de autocar și oamenii nu veneau și pentru alte solicitări. Împreună cu Dragoș Anastasiu am stabilit să găsim ceva foarte puternic și am făcut o înțelegere cu TUI și am primit franciza TUI Travel Center. Ne-am dezvoltat foarte mult sub acest brand”, a povestit CEO-ul Dertour.

După aceasta, compania a fost achiziționată de grupul DER Touristik, urmând o nouă schimbare de brand, în fața căreia piața a reacționat pozitiv.

Fără regrete profesionale, dar cu mai mult curaj

Cosmin Marinof mărturisește că este restant la timpul petrecut cu familia, acesta fiind unul dintre regretele sale personale, dar încearcă să recupereze momentele cum poate mai bine.

Cât despre partea profesională, dacă ar fi să dea timpul înapoi, acesta și-ar dori să aibă mai mult curaj în luarea anumitor decizii.

”Când eram tânăr și la început, aveam foarte mult curaj și mă încumetam la cele mai trăsnite decizii, acum însă am mai multe frici din cauza anumitor experiențe neplăcute din trecut. Fricile sunt o frână în calea imaginației. Mi-aș dori să fi avut și mai mult curaj în luarea anumitor decizii”, a precizat acesta.

Iar dacă vă întrebați care sunt destinațiile preferate ale CEO-ului Dertour, acesta a precizat că Grecia și Thailanda sunt câștigătoarele primelor locuri. Totodată, Alaska este una dintre regiunile în care și-ar fi dorit să ajungă, dar nu a reușit până la acest moment.

Sursa foto: Dertour