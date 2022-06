GTC România, unul dintre cei mai importanți jucători din piața imobiliară, are pe plan local mai multe proiecte deja finalizate, pe toate segmentele, dar își continuă activitatea de dezvoltare, construind în prezent două ansambluri rezidențiale, în timp ce stă și cu ochii pe terenurile din Capitală, unde ar putea să mai construiască alte clădiri de birouri.

Compania, care este prezentă în România încă din 1999, a fost mai activă o bună perioadă de timp pe segmentele spațiilor de birouri și de retail, dar începe să se uite din nou la segmentul rezidențial, care a devenit în ultimii doi ani tot mai atractiv pentru companie, a dezvăluit, într-un interviu pentru wall-street.ro, Ziv Gigi, managing director GTC România.

Compania este cunoscută pentru mall-urile Galeria pe care le-a construit la Arad, Buzău, Piatra Neamț și Suceava și poate și mai cunoscută este pentru portofoliul de clădiri de birouri pe care-l are concentrat în jurul Pieței Victoriei din Capitală. America și Europe House, Cascade, Premium Plaza și Premium Point sunt clădiri cunoscute în buricul Bucureștiului, toate aflându-se în locații foarte bune.

Pe lângă acestea, în portofoliu mai are și cele două turnuri City Gate de la Piața Presei. În prezent, mai are în dezvoltare încă un proiect mixt, care va include și spații de birouri, Spatio, proiect cunoscut anterior sub numele City Rose Park, din nordul Capitalei, pe Bulevardul Expoziției.

Deși are deja un portofoliu consolidat de clădiri de birouri, Ziv Gigi ne-a dezvăluit că GTC România stă cu ochii pe terenurile din Capitală, având în plan să cumpere și alte proprietăți cu potențial.

„Unul dintre obiectivele noastre strategice de afaceri este creșterea constantă a portofoliului generator de venituri. Pentru a face acest lucru, ne propunem să achiziționăm proprietăți productive în toate marile Capitale Europene în care activăm, inclusiv în București. Astfel, intenționăm să extindem și stocul de terenuri din Capitală, dar nu am pus ochii pe un anumit teren. Piața de birouri din București rămâne extrem de atractivă”, ne-a mai spus șeful GTC România.

Ziv Gigi este de părere că piața spațiilor de birouri este în revenire, dar centrele importante rămân cam aceleași ca și până acum, orașele mari fiind și cele care-și revin cel mai rapid.

„Segmentul spațiilor de birouri din România își revine acum. Chiar dacă noul climat creat de pandemie ne face în continuare rezervați în prognoză, cred că piața își va recăpăta tendința ascendentă în viitor.

Comunitatea de afaceri din România este concentrată în special în apropierea Bucureștiului, unde se află aproximativ 3 milioane mp din totalul 4 milioane a țării, dar alte orașe importante precum Iași, Cluj-Napoca, Brașov sau Timișoara sunt în creștere rapidă, oferind astfel alternative de expansiune companiilor. Cu toate acestea, nu intenționăm să ne extindem în afara Bucureștiului în viitorul apropiat”, ne-a mai spus Ziv Gigi.

El ne-a mai spus că GTC România se concentrează în prezent pe îmbunătățirea stocului de birouri pe care le închiriază, investind masiv în îmbunătățirea spațiilor și crearea celui mai bun mediu de lucru.

„Asta înseamnă nu doar furnizarea celui mai bun sistem de igienizare, ci și reajustarea spațiilor și trecerea tuturor clădirilor noastre la energie verde, pentru a economisi costuri pentru chiriașii noștri și, de asemenea, pentru a proteja mediul”, ne-a explicat managing directorul de la GTC România.

Ziv Gigi: Sectorul rezidențial a devenit din ce în ce mai interesant

În pofida faptului că are un portofoliu de clădiri de birouri solid, compania a reîncepe să dezvolte și pe piața rezidențială, o dată cu mai sus menționatul proiect Spatio. Anterior, GTC România mai pusese pe harta Capitalei peste 2.000 de apartamente, prin proiectele Rose Garden și Felicity.

Rezidențialul este cu siguranță ceva ce știm să facem, am mai făcut-o în România și cred că vom fi din nou un jucător important în acest segment. - Ziv Gigi, managing director GTC România -

Deși Spatio este un proiect mixt, care include, pe lângă apartamente și locuri de recreere, și spații de birouri, potrivit șefului companiei, se pare că planurile GTC România pentru segmentul rezidențial ar putea fi mult mai ambițioase.

„Suntem în permanență atenți la toate oportunitățile, pe toate segmentele pieței imobiliare. În ultimii doi ani, sectorul rezidențial a devenit din ce în ce mai interesant. Suntem deschiși la asta. Avem câteva proiecte în grup care probabil vor fi lansate în următoarele 24 de luni. Spatio este unul dintre ele. Proiectul are o concepție diferită – nu mai este doar birou, ci o utilizare mixtă. Lucrăm la acest proiect, iar când vom fi gata, vom arăta totul pieței.

Locuința este cu siguranță un lucru pe care GTC îl analizează. Nu trebuie să fim parte din toate tendințele, dar rezidențialul este cu siguranță ceva ce știm să facem, am mai făcut-o în România și cred că vom fi din nou un jucător important în acest segment”, ne-a spus Ziv Gigi.

Întrebat de ce ar investi GTC România în rezidențial în acest moment, șeful companiei ne-a explicat că, în primul rând, este un trend bun, iar, în al doilea rând, pentru că este mai flexibil în ceea ce privește costurile.

„Pe zona de birouri, costurile sunt în creștere, odată cu oferirea de stimulente chiriașilor. Chiar dacă ai cea mai bună locație. Costurile cresc pentru că piața o permite. Pentru a compensa și a derula afaceri care să funcționeze, trebuie să creștem nivelul chiriilor.

Acesta este un proces mult mai lent decât ajustarea prețurilor pentru locuințe. În birouri ești foarte legat de piață. Nu poți decide brusc că, în loc să iei 15 sau 16 euro pe metru pătrat, poți să percepi 18 euro/mp. Acesta este și unul dintre motivele pentru care rezidențialul este interesant: această flexibilitate”, ne-a mai explicat Ziv Gigi, managing partner GTC România.

Sursa foto: GTC România