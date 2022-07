”Cochetam demult cu ideea de a schimba un pic domeniul de activitate. Am fost cumva pe o traiectorie, oarecum involuntar, de la 18 ani. Cum se întâmplă: te duci, te angajezi undeva, apoi «you go with the flow»”, povestește Raluca Neagu, într-un interviu wall-street.ro.

De la finanțe-bănci la stat în bănci la cursuri online

I-a plăcut să lucreze în finanțe-bănci, unde spune că a învățat mult și a stimulat-o domeniul, dar a început să ia în considerare să schimbe domeniul de activitate. S-a gândit ce i-a plăcut cel mai mult în cariera sa profesională de până atunci și a ajuns la concluzia că i-a plăcut lucrul cu oamenii.

”Au fost atâția oameni cu care am lucrat care au început, ca și mine, din poziții mici, de execuție, și s-au dezvoltat frumos, au crescut. Am oameni cu care lucrez acum și cu care am lucrat și la jobul anterior, și acum două joburi, și care au venit cu mine prin toate provocările pe care le-am avut de-a lungul timpului”, povestește Raluca Neagu.

Citește și: Cursuri premium de business cu manageri de la Netflix, Spotify și alte companii de top din SUA

A ales zona de cursuri online pentru că și-a dorit un domeniu în care să ajute oamenii să se dezvolte – și recunoaște că nu i-a fost foarte clar cum să facă acest lucru.

”Match made in heaven”

Au fost multe momente, își amintește Raluca Neagu din perioada când lucra în sectorul corporate, când s-a lovit de situația în care deținea o informație, dar nu știa cum să o folosească, cum să o aplice sau cui să-i pună o întrebare.

”Am o reticență pe partea aceasta de oferit traininguri, fiindcă mi se pare foarte dificil să înveți pe cineva, într-un timp scurt, cum să facă ceva ce tu ai învățat în ani de zile. Iar toată experiența mea de până atunci m-a învățat că oamenii care au crescut frumos, au crescut frumos pe lângă mine, cu mine, nu pentru că i-aș fi învățat eu ceva nemaiștiut.”

Am fost foarte surprinsă să văd această deschidere, la nivel individual, a românilor de a se perfecționa, de a căuta informație. Iar asta mă face să cred că suntem pe drumul cel bun în privința mindset-ului de business.

Raluca Neagu, CEO Skillab

La momentul potrivit a apărut oportunitatea: Skillab, o companie ce a pornit din Ucraina cu aproape 7 ani de zile în urmă, și care deja s-a extins în multe țări, inclusiv în SUA. În 2021 au decis să intre pe piața din România – și astfel a ajuns la ei Raluca Neagu.

Citește și: Skillab, academia internațională pentru educație în domeniul afacerilor, intră pe piața românească

”Mi s-a părut că este «match made in heaven» și este ceea ce mi-am dorit - fără să știu că îmi doresc efectiv. Și așa am ajuns să fac partea asta de educație pentru adulți”, spune CEO-ul Skillab.

De la 0 la 1.000

Începutul, povestește ea, a fost practic un ”one man show”. Trebuia să caute lectori pentru cursuri pornind de la zero, fără să aibă un brand în spate sau măcar o platformă. ”Nu aveam ce să le arăt. Cred că i-a convins viziunea, ideea de a împărtăși din know-how-ul lor, de a cunoaște oameni care gândesc ca ei și vor să fie mai buni în zona respectivă. Cred că cea mai frumoasă experiență a fost când am reușit să semnăm primii lectori.”

Între timp, în jumătate de an, compania a ajuns la 1.000 de cursanți și 20 de cursuri iar până la finalul anului, aceste rezultate ar putea fi înmulțite cu 5.

Job și viață personală

Find more statistics at Statista

Cum se împacă jobul cu viața personală? Raluca Neagu recunoaște că e greu de evaluat cât timp îi ocupă jobul într-o zi. Poate spune că nu e ”9 to 5”, dar nici 24/7. Importantă, însă, în opinia sa, e echipa. ”Echipa este grozavă și rezultatele sunt meritul lor 100%,Toți sunt implicați, avem aceleași valori, știm când e de făcut hei-rup. Dar, pe de altă parte, când nu e de hei-rup putem să ne luăm un timp de respiro și ni-l luăm din plin.”

Chiar dacă muncești mult, important e să nu apară un dezechilibru între zona personală și cea profesională, spune Raluca Neagu. Și-a făcut o prioritate din acest lucru încă de la 25 de ani

”Am avut atunci un moment de «aha», fiindcă eram super-workaholic, munceam foarte mult și mi-am dat eu seama că e vorba de ce te face fericit în viață, că fiecare este motivat de altceva. Unii caută o traiectorie profesională fulminantă, eu nu sunt așa, mie îmi place foarte tare zona asta de echilibru. Să simt cumva că îmi iau suficient din ambele zone. Când trebuie, muncesc mult, dar vreau să mă duc să fac și un hike măcar o dată pe lună prin munți pe la noi, să petrec timp cu prietenii, cu familia.”

Citește și: Work-life balance: de ce este necesar și cum poate fi stabilit echilibrul dintre carieră și viața personală?

O zi obișnuită la Skillab

Cum e o zi normală la birou? De multe ori este haos, recunoaște CEO-ul Skillab, pentru că este un mediu de start-up. Iar specialiștii cu care trebuie să lucreze vin din cele mai diverse medii, industrii, companii, au un timp limitat și trebuie motivați.

”Ne lovim permanent de lucruri noi, facem greșeli – și învățăm din ele. E foarte important pentru noi să ținem pe toată lumea fericită. Este extraordinar de greu, dar avem o echipă grozavă care, într-un mod care mie uneori mi se pare miraculos, reușește să o facă.”

De acasă sau de la birou? Cat person sau dog person?

Câine sau pisică? ”Am avut și una și alta, sunt animal people”, spune Raluca Neagu.

Cine a fost primul înscris la cursuri? ”Primul cursant a fost sigur la cursul de digital marketing”, își amintește ea.

Muncă la birou sau de acasă? ”Munca de la birou a ajuns un subiect aproape tabu acum. Oamenii sunt foarte divizați. Când ești undeva între, ar fi bine și așa, nu mulțumești pe nimeni, oamenii ar vrea să fii în partea asta sau în partea celalaltă”. Dar, recunoaște ea, ultima perioadă de muncă remote ne-a învățat că, dacă putem munci de oriunde, putem și învăța de oriunde,

Cea mai frumoasă zi la muncă? ”Zi de zi e frumos la noi. Nu cred că am avut zile în care să mă simt demotivată. Nicio zi nu e ca alta, avem constant provocări și nu cred că asta se va opri vreodată – și pentru mine asta este foarte frumos.”