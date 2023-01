„Nu mi-am propus niciodată să lucrez în HR. Voiam să fiu medic veterinar”

Absolventa a Universității de Vest din Timișoara și membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, Sorina Donisa a fost recrutată de Prohuman APT în 1998, la patru ani de la intrarea pe piața din România a grupului de consultanță și externalizare în domeniul resurselor umane. Spune că nu și-a propus să ajungă pe drumul profesional pe care îl urmează acum, mai ales că atunci când era mică, pasiunea pentru animale o făcea să viseze cu ochii deschiși la o carieră în medicina veterinară.

„Nu mi-am propus să lucrez niciodată în HR, inițial nici nu m-am gândit că o să ajung în resurse umane. În liceu voiam să fiu un om de finanțe. Eram omul cifrelor și dacă mă uit și mai în spate, în școală generală voiam să fiu medic veterinar, deci nu avea nicio legătură cu zona de resurse umane”, își aduce aminte Sorina Donisa.

Vrei să fii la curent cu cele mai noi tendințe din piața muncii? Te invităm să urmărești evenimentul „HR 2.0: Ce îi motivează pe angajați în vremuri de criză” care va avea loc pe 23 februarie 2023. Te poți înscrie AICI, gratuit!

În 2006 a preluat postul de CFO cadrul APT Resources & Services (după denumirea de atunci a companiei), iar patru ani mai târziu preia conducerea operațiunilor din România a grupului internațional cu același nume, din poziția de CEO, funcție pe care o ocupă și în prezent. Spune că nu aceasta a fost schimbarea care i-a adus nopți nedormite și stres, cât presiunea constantă de business și dorința de a găsi mereu cele mai bune soluții pentru companiile care au rapid nevoie de forță de muncă. 2013 vine cu un vot de încredere pentru Sorina Donisa, care a fost aleasă Președinte la Asociaţia Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU), entitate ce contribuie la flexibilizarea legislaţiei în domeniul muncii temporare.

Din punctul meu de vedere a fost learning by doing (n.red. „a învăța făcând”), nu pot să spun că am studii în resurse umane. Pe vremea mea nu exista vreun master în resurse umane. Pur și simplu am început să fac HR pornind de la tot ce înseamnă payroll, calcul salarial și administrativ. După care au fost colegele mele pe recrutare, ele au început practic această linie de business. Iar eu am venit din zona operațională și tot ce înseamnă ea, de management și management al proceselor interne ale angajaților și am adus sprijin în zona această. Dar nu mi-am dorit niciodată să ajung să lucrez în HR. Sorina Donisa, CEO Prohuman APT

Tranziția de la domeniul static al cifrelor la cel al oamenilor nu a fost una ușoară, însă Sorina consideră că s-a simțit norocoasă că a fost „echipată” deja de la bun început cu empatie și răbdare. Spune că iubește foarte mult oamenii, iar dacă ar avea o superputere să se întoarcă înapoi în timp, tot HR ar fi ales să facă după ce a lăsat în urmă financiarul. Traversând mai multe roluri în companie, am fost curioasă să o întreb pe Sorina dacă i-a fost mai greu să ajungă în poziția de CEO sau să se mențină acolo, iar răspunsul său s-ar putea regăsi cu siguranță în literatura de specialitate, la categoria leadership smerit.

„Pentru mine poziția de CEO nu e neapărat o poziție, la noi în companie nu se fac diferențe ierarhice. Sunt tot eu Sorina, indiferent ce mi-ar scrie pe cartea de vizită sau în semnătura electronică. Sunt tot eu, Sorina, colegă cu ceilalți. Nu avem o ierarhie care să fie împământenită și cumva poziția să spună ce faci în companie. Ceea ce faci în companie sunt rezultatele pe care le ai, efortul pe care îl depui și sprijinul pe care îl oferi colegilor tăi.

Parcursul meu profesional, indiferent care a fost acesta în companie, este pur și simplu rezultatul încrederii pe care echipa mea mi-a dat-o, dar și votul de încredere pe care l-am am avut de la fondatori și de la acționari”, explică Sorina Donisa.

Foto, de la stânga la dreapta: Cornel Apostol, Director Operational, Sorina Donisa - CEO, Mirela Marin - CFO, Razvan Zglobiu - Head of Sales and Talent Acquisition

Schimbările nu s-au oprit în viața CEO-ul Prohuman APT. În 2020 a venit pandemia, despre care Sorina spune că a fost, de departe, cea mai dificilă perioadă din viața sa, dar și din cea a companiei pe care o conduce. Își amintește de lunile aprilie - mai - iunie 2020 ca fiind perioade cu limite împinse la maximum, zile cap-coadă de stat în apeluri cu colegii alături de care trebuia să navigheze printr-o legislație nouă.

„Deci în acea perioada de lockdown, atât eu cât și colegii mei, ne trezeam dimineața, începeam în telefoane și call-uri și terminam foarte târziu, nu pot să-ți spun ora în care terminam tot în telefoane...”, își amintește liderul Prohuman APT.

„Nu îmi propun să am un work-life balance”

E greu să găsești echilibrul între viața personală și cea profesională, mai ales într-o industrie a oamenilor, cum este cea de HR. Sorina Donisa spune că mult timp a încercat să găsească un echilibru între carieră și viața de familie, însă acum acesta nu mai reprezintă un obiectiv esențial de atins.

„Era o vreme când încercăm să îmi păstrez un work life balance, familia mea avea mai multă nevoie de mine și era necesar, copiii erau mici. Am norocul că am avut copiii de tânăra, iar acum am tot timpul din lume să mi-l dedic business-ului, copiii sunt pe drumul lor deja. Dar nu numai că am timp să mi-l dedic businessului, dar în momentrul de față nici nu îmi propun să am un work-life balance pentru că pentru mine munca și viața se întrepătrund. Da, nu e ușor să poți să îți menții echilibrul mereu, dar ceea ce încerc este să îmi mențin weekend-urile pentru mine. Dacă weekend-urile le păstrez pentru familie, istorie, activități relaxante, îmi e foarte bine”, a completat Sorina Donisa.

Sursa foto: Wall-Street.ro